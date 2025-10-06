https://ria.ru/20251006/dtp-2046587762.html
В Смоленской области три человека погибли в ДТП
Три человека погибли, двое пострадали при столкновении грузовика и легковушек в Смоленской области, сообщило ГУМЧС по региону. РИА Новости, 06.10.2025
происшествия
смоленская область
смоленская область
В Смоленской области три человека погибли в ДТП
В Смоленской области три человека погибли при столкновении трех автомобилей
ЯРОСЛАВЛЬ, 6 окт - РИА Новости. Три человека погибли, двое пострадали при столкновении грузовика и легковушек в Смоленской области, сообщило ГУМЧС по региону.
"На 375 километре автодороги М-1 в Смоленском округе произошло столкновение двух легковых и грузового автомобилей. По оперативной информации, в результате аварии три человека погибли, еще два человека получили травмы", - сообщает ведомство.
Отмечается, что пожарные устранили разлив технических жидкостей с проезжей части и отключили аккумулятор в легковом автомобиле для предотвращения возможного возгорания.
Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции, отмечается в сообщении.