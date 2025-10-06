Рейтинг@Mail.ru
В Смоленской области три человека погибли в ДТП - РИА Новости, 06.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:32 06.10.2025 (обновлено: 10:40 06.10.2025)
https://ria.ru/20251006/dtp-2046587762.html
В Смоленской области три человека погибли в ДТП
В Смоленской области три человека погибли в ДТП - РИА Новости, 06.10.2025
В Смоленской области три человека погибли в ДТП
Три человека погибли, двое пострадали при столкновении грузовика и легковушек в Смоленской области, сообщило ГУМЧС по региону. РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T10:32:00+03:00
2025-10-06T10:40:00+03:00
происшествия
смоленская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046588875_0:201:960:741_1920x0_80_0_0_7c98eb241de53215b49448955760cb7d.jpg
https://ria.ru/20251006/signal-2046578961.html
смоленская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046588875_0:111:960:831_1920x0_80_0_0_df634a002ce7e774622fb92c61391875.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, смоленская область
Происшествия, Смоленская область
В Смоленской области три человека погибли в ДТП

В Смоленской области три человека погибли при столкновении трех автомобилей

© Фото : МЧС Смоленской области/TelegramДТП на 375 километре автодороги М-1 в Смоленской области
ДТП на 375 километре автодороги М-1 в Смоленской области - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© Фото : МЧС Смоленской области/Telegram
ДТП на 375 километре автодороги М-1 в Смоленской области
Читать ria.ru в
Дзен
ЯРОСЛАВЛЬ, 6 окт - РИА Новости. Три человека погибли, двое пострадали при столкновении грузовика и легковушек в Смоленской области, сообщило ГУМЧС по региону.
«
"На 375 километре автодороги М-1 в Смоленском округе произошло столкновение двух легковых и грузового автомобилей. По оперативной информации, в результате аварии три человека погибли, еще два человека получили травмы", - сообщает ведомство.
Отмечается, что пожарные устранили разлив технических жидкостей с проезжей части и отключили аккумулятор в легковом автомобиле для предотвращения возможного возгорания.
Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции, отмечается в сообщении.
Волонтеры поисково-спасательного отряда ЛизаАлерт - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
В Красноярском крае не подтвердили сигнал телефонов пропавшей семьи
Вчера, 09:56
 
ПроисшествияСмоленская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала