Медведев предположил, кто может стоять за инцидентом с дронами в Европе

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев не исключил, что дроны, замеченные в Европе, могут быть провокацией со стороны Киева, он также разобрал и другие возможные версии происходящего.
"Европейские города охватила эпидемия UFD, или Unidentified Flying Drones. БПЛА повсюду: возле военных баз, в аэропортах, в полях и над городами. Чьи – неясно. Каковы версии?", - написал Медведев в своём телеграм-канале.
Первой возможной версией он назвал" провокации бандеровцев с целью улучшить поставки оружия и спровоцировать войну".
"Какие версии допустимы? Первая вполне вероятна, хотя путь обычного БПЛА, как правило, можно отследить. Куча бессмысленных хохлоуклонистов живёт в Европе. Запускать дроны в Европе безопаснее, чем на передовой", - отметил Медведев.
В качестве второй возможной версии он назвал "деятельность пророссийского подполья в этих странах с целью дестабилизации жизни в ЕС", однако оговорился, что она "сомнительна".
"Вторая версия теоретически возможна, но всё-таки сомнительна. Симпатизирующие нашей стране люди не станут вхолостую тратить свой ресурс, выходя из подполья. Наши "агенты и кроты" ждут отдельной команды", - написал зампред Совбеза.
Еще одной версией он назвал проверку систем ПВО на прочность, которая проводится местными спецслужбами.
" Третье объяснение. Да, спецслужбы и национальные вооружённые силы должны проверять свою готовность к отражению атак БПЛА. Версия рабочая", - заметил Медведев.
Еще одной версией он назвал "игры местных охламонов с хулиганскими целями".
"Четвёртая версия. Конечно, местные бездельники могут баловаться, запуская дроны. Чего не позлить своих бюрократов? Хороший способ!", - отреагировал он.
В качестве вероятной пятой версии он рассмотрел "прямой засыл дронов из России".
"Пятую версию вполне развёрнуто прокомментировал в ходе валдайских дискуссий президент России. Тут добавить нечего, к тому же его слова коррелируют и с четвёртой версией", - заключил Медведев.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявления пустыми и безосновательными. В четверг президент России Владимир Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" пошутил, что больше не будет запускать дроны - "ни во Францию, ни в Данию", ни еще куда-либо, куда они якобы долетают.
