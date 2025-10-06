Сотрудники правоохранительных органов на месте обнаружении сбитого беспилотника в населенном пункте Чоснувка, Польша

© Фото : соцсети Сотрудники правоохранительных органов на месте обнаружении сбитого беспилотника в населенном пункте Чоснувка, Польша

Медведев предположил, кто может стоять за инцидентом с дронами в Европе

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев не исключил, что дроны, замеченные в Европе, могут быть провокацией со стороны Киева, он также разобрал и другие возможные версии происходящего.

"Европейские города охватила эпидемия UFD, или Unidentified Flying Drones. БПЛА повсюду: возле военных баз, в аэропортах, в полях и над городами. Чьи – неясно. Каковы версии?", - написал Медведев в своём телеграм-канале

Первой возможной версией он назвал" провокации бандеровцев с целью улучшить поставки оружия и спровоцировать войну".

"Какие версии допустимы? Первая вполне вероятна, хотя путь обычного БПЛА, как правило, можно отследить. Куча бессмысленных хохлоуклонистов живёт в Европе . Запускать дроны в Европе безопаснее, чем на передовой", - отметил Медведев.

В качестве второй возможной версии он назвал "деятельность пророссийского подполья в этих странах с целью дестабилизации жизни в ЕС ", однако оговорился, что она "сомнительна".

"Вторая версия теоретически возможна, но всё-таки сомнительна. Симпатизирующие нашей стране люди не станут вхолостую тратить свой ресурс, выходя из подполья. Наши "агенты и кроты" ждут отдельной команды", - написал зампред Совбеза.

Еще одной версией он назвал проверку систем ПВО на прочность, которая проводится местными спецслужбами.

" Третье объяснение. Да, спецслужбы и национальные вооружённые силы должны проверять свою готовность к отражению атак БПЛА. Версия рабочая", - заметил Медведев.

Еще одной версией он назвал "игры местных охламонов с хулиганскими целями".

"Четвёртая версия. Конечно, местные бездельники могут баловаться, запуская дроны. Чего не позлить своих бюрократов? Хороший способ!", - отреагировал он.

В качестве вероятной пятой версии он рассмотрел "прямой засыл дронов из России".