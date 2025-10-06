Силы ПВО сбили три украинских дрона над Белгородской областью

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Российские средства ПВО с 10:50 до 13:00 мск уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

"Шестого октября 2025 года в период с 10:50 мск до 13:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.