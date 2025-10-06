https://ria.ru/20251006/dron-2046625088.html
Силы ПВО сбили три украинских дрона над Белгородской областью
Силы ПВО сбили три украинских дрона над Белгородской областью
Российские средства ПВО с 10:50 до 13:00 мск уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.10.2025
белгородская область
