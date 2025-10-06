https://ria.ru/20251006/dron-2046605350.html
Силы ПВО сбили 356 украинских дрона за сутки
Силы ПВО сбили 356 украинских дрона за сутки
Российские средства ПВО сбили за сутки шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, управляемую ракету большой дальности "Нептун" и 356... РИА Новости, 06.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
сша
2025
Минобороны: силы ПВО сбили 6 снарядов РСЗО HIMARS, ракету "Нептун" и 356 БПЛА