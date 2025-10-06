Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО сбили 356 украинских дрона за сутки
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:20 06.10.2025
Силы ПВО сбили 356 украинских дрона за сутки
Силы ПВО сбили 356 украинских дрона за сутки
Силы ПВО сбили 356 украинских дрона за сутки

Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Российские средства ПВО сбили за сутки шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, управляемую ракету большой дальности "Нептун" и 356 беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая ракета большой дальности "Нептун" и 356 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сводке министерства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
