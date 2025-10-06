https://ria.ru/20251006/dron-2046586112.html
В Калужской области жилой дом получил повреждения при падении обломков БПЛА
В Калужской области жилой дом получил повреждения при падении обломков БПЛА - РИА Новости, 06.10.2025
В Калужской области жилой дом получил повреждения при падении обломков БПЛА
Остекление жилого дома повреждено при уничтожении БПЛА в Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша. РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T10:26:00+03:00
2025-10-06T10:26:00+03:00
2025-10-06T10:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
калужская область
владислав шапша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_0:63:1133:700_1920x0_80_0_0_139bb6d69de6a61382367845b8108223.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
калужская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_167:0:1100:700_1920x0_80_0_0_a716b175cacc428a692ee82bff3da4b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, калужская область, владислав шапша
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Калужская область, Владислав Шапша
В Калужской области жилой дом получил повреждения при падении обломков БПЛА
Остекление жилого дома повреждено при уничтожении БПЛА в Калужской области