Дорогу построят к особой экономической зоне "Ростовская"
Ростовская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ростовская область
 
18:02 06.10.2025
Дорогу построят к особой экономической зоне "Ростовская"
Дорогу построят к особой экономической зоне "Ростовская"
ростовская область
авто
новочеркасск
ростовская область
ростов-на-дону
юрий слюсарь
новочеркасск
ростовская область
ростов-на-дону
авто, новочеркасск, ростовская область, ростов-на-дону, юрий слюсарь
Ростовская область , Авто, Новочеркасск, Ростовская область, Ростов-на-Дону, Юрий Слюсарь
Дорогу построят к особой экономической зоне "Ростовская"

Новую дорогу планируется построить к особой экономической зоне "Ростовская"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 окт - РИА Новости. Новую дорогу планируется построить к особой экономической зоне "Ростовская", сообщает правительство Ростовской области по итогам заседания совета по инвестициям.
На заседании, в частности, обсуждалась трассировка двух стратегических обходов - северный и западный обход Новочеркасска.
Северный обход протяженностью около 12 километров соединит федеральную трассу М-4 "Дон" с автодорогой Новочеркасск-Каменоломни. Это позволит значительно сократить расстояние и время в пути до аэропорта "Платов", а также обеспечит связь с северным обходом Ростова-на-Дону, с выходом на Таганрог и ДНР. К северному обходу будет примыкать действующая дорога Новочеркасск - Каменоломни, ее реконструкция с увеличением числа полос запланирована на 2027 год.
Второй вариант подъезда к ОЭЗ предлагает создание западного обхода Новочеркасска протяженностью около восьми километров. Этот проект имеет важное социальное значение - на сегодня весь транзитный, в том числе грузовой, транспорт движется через центр города. При создании западного обхода потребуется реконструкция нескольких городских магистралей и строительство новых дорог. Западный обход соединит все ключевые предприятия города и будет способствовать интенсивному развитию особой экономической зоны, считают в правительстве.
Губернатор области Юрий Слюсарь поручил минтрансу региона до конца года проработать вопрос строительства западного обхода Новочеркасска с возможностью привлечения средств федерального бюджета.
"Понятно, что все сразу сделать не получится, вряд ли найдем средства на реализацию в полном объеме всех проектов. Но нужно выбрать приоритеты и до 2030 года реализовать один проект из этого перечня", - сказал он.
Оба проекта создадут мощный каркас для дальнейшего экономического роста региона, обеспечат надежную транспортную связность для существующих и будущих резидентов особой экономической зоны.
Также Слюсарь поручил до 1 мая 2026 года подготовить проект планировки территории Ростовской особой экономической зоны.
ОЭЗ "Ростовская" создана в 2024 году, ее резиденты реализуют проекты в машиностроении, металлообработке, производстве строительных материалов и товаров для городской среды. С начала 2025 года количество резидентов ОЭЗ увеличилось до 11, что обеспечивает на площадках зоны около 1 тысячи новых рабочих мест. В 2024 в ОЭЗ было введено пять производственных корпусов, до конца года инвесторам будет предоставлено еще шесть готовых корпусов с инфраструктурой.
Ростовская область, Авто, Новочеркасск, Ростовская область, Ростов-на-Дону, Юрий Слюсарь
 
 
