МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Британский доброволец Эйден Миннис, участвующий в СВО, отказался от гражданства Великобритании и сжег свой паспорт в поддержку России, следует из видео, которое боец опубликовал в соцсети Х.
"Сегодня я отказываюсь от британского гражданства. К черту Великобританию. Я буду стоять твердо до конца. Слава России", — говорится в подписи.
В ролике Миннис, находясь на передовой, сжигает паспорт.
В марте 2024 года газета Mirror написала, что по крайней мере два добровольца из Великобритании воюют в Донбассе на стороне России — Бен Стимсон и Эйден Миннис. На родине им, скорее всего, грозит наказание по обвинению в терроризме. При этом газета не упомянула многочисленных британских наемников, которые воюют в рядах ВСУ.
В июне Миннис рассказал телеканалу RT, что он родом из небольшого городка в графстве Уилтшир. У него ирландские корни, и он даже не считает себя британцем. К тому, чтобы стать добровольцем, его подтолкнуло то, что его налоги шли на боеприпасы и оружие для Украины и он по умолчанию становился соучастником массового убийства. По словам Минниса, он больше не мог сидеть сложа руки.
Контракт с российской армией он заключил в конце 2023 года, сперва был сапером, а затем стал штурмовиком в мотострелковом полку. Из публикаций в аккаунте британца в соцсети X следует, что он награжден медалью Суворова за храбрость.
Переехавший в Россию британец сравнил страну с родиной
28 февраля, 20:02