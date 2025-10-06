Рейтинг@Mail.ru
Британский участник СВО сжег свой паспорт в поддержку России - РИА Новости, 06.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:36 06.10.2025 (обновлено: 09:38 06.10.2025)
https://ria.ru/20251006/dobrovolets-2046571047.html
Британский участник СВО сжег свой паспорт в поддержку России
Британский участник СВО сжег свой паспорт в поддержку России - РИА Новости, 06.10.2025
Британский участник СВО сжег свой паспорт в поддержку России
Британский доброволец Эйден Миннис, участвующий в СВО, отказался от гражданства Великобритании и сжег свой паспорт в поддержку России, следует из видео, которое РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T08:36:00+03:00
2025-10-06T09:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
великобритания
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046570502_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_21dcff10e581c6aecf5d3172c0e4fa00.jpg
https://ria.ru/20250427/svo-2013738775.html
https://ria.ru/20250228/britanets-2002336565.html
великобритания
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Эйден Миннис сжег свой паспорт и отказался от гражданства Британии в поддержку России
"К черту Великобританию". Участвующий в СВО британский доброволец Эйден Миннис сжег свой паспорт и отказался от гражданства Британии в поддержку России, следует из видео, которое боец опубликовал в соцсети Х.
2025-10-06T08:36
true
PT0M39S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046570502_234:0:1674:1080_1920x0_80_0_0_3c2412d96b0dbbed0e44a36a1b7809bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Великобритания, Россия
Британский участник СВО сжег свой паспорт в поддержку России

Участвующий в СВО доброволец Эйден Миннис сжег свой британский паспорт

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Британский доброволец Эйден Миннис, участвующий в СВО, отказался от гражданства Великобритании и сжег свой паспорт в поддержку России, следует из видео, которое боец опубликовал в соцсети Х.
"Сегодня я отказываюсь от британского гражданства. К черту Великобританию. Я буду стоять твердо до конца. Слава России", — говорится в подписи.
Фрагмент репортажа о французских добровольцах в Донбассе из программы Вести недели на России 1 - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
"Вести недели" показали французских добровольцев, воюющих за Россию на СВО
27 апреля, 23:22
В ролике Миннис, находясь на передовой, сжигает паспорт.
В марте 2024 года газета Mirror написала, что по крайней мере два добровольца из Великобритании воюют в Донбассе на стороне России — Бен Стимсон и Эйден Миннис. На родине им, скорее всего, грозит наказание по обвинению в терроризме. При этом газета не упомянула многочисленных британских наемников, которые воюют в рядах ВСУ.
В июне Миннис рассказал телеканалу RT, что он родом из небольшого городка в графстве Уилтшир. У него ирландские корни, и он даже не считает себя британцем. К тому, чтобы стать добровольцем, его подтолкнуло то, что его налоги шли на боеприпасы и оружие для Украины и он по умолчанию становился соучастником массового убийства. По словам Минниса, он больше не мог сидеть сложа руки.
Контракт с российской армией он заключил в конце 2023 года, сперва был сапером, а затем стал штурмовиком в мотострелковом полку. Из публикаций в аккаунте британца в соцсети X следует, что он награжден медалью Суворова за храбрость.
Прохожая на одной из улиц - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Переехавший в Россию британец сравнил страну с родиной
28 февраля, 20:02
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВеликобританияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала