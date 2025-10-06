Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили два украинских автомобиля в ДНР
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:12 06.10.2025
ВС России уничтожили два украинских автомобиля в ДНР
ВС России уничтожили два украинских автомобиля в ДНР - РИА Новости, 06.10.2025
ВС России уничтожили два украинских автомобиля в ДНР
Операторы FPV-дронов 71-й гвардейской мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск РФ уничтожили два автомобиля с живой силой противника на... РИА Новости, 06.10.2025
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
украина
россия
донецкая народная республика
украина
2025
россия, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Украина
ВС России уничтожили два украинских автомобиля в ДНР

ВС РФ уничтожили два автомобиля ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении

Операторы FPV-дронов
Операторы FPV-дронов
Операторы FPV-дронов
Перейти в медиабанк
Операторы FPV-дронов . Архивное фото
ДОНЕЦК, 6 окт – РИА Новости. Операторы FPV-дронов 71-й гвардейской мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск РФ уничтожили два автомобиля с живой силой противника на краматорско-дружковском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны России.
"В ходе выполнения боевых задач расчеты FPV-дронов выявили передвижение противника на автомобилях к передовым позициям и нанесли точные удары. В результате два транспортных средства с живой силой противника были уничтожены", — говорится в сообщении.
Отмечается, что благодаря действиям операторов беспилотников подразделения вооруженных сил Украины лишились тактического преимущества на данном участке фронта.
