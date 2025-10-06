https://ria.ru/20251006/dnr-2046569267.html
ВС России уничтожили два украинских автомобиля в ДНР
ВС России уничтожили два украинских автомобиля в ДНР - РИА Новости, 06.10.2025
ВС России уничтожили два украинских автомобиля в ДНР
Операторы FPV-дронов 71-й гвардейской мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск РФ уничтожили два автомобиля с живой силой противника на... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T08:12:00+03:00
2025-10-06T08:12:00+03:00
2025-10-06T08:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021062883_0:236:3072:1964_1920x0_80_0_0_021f30c0e24d424606da6b4a21785e5c.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021062883_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_08935731f269cbab8c8d6260fdfa9dea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Украина
ВС России уничтожили два украинских автомобиля в ДНР
ВС РФ уничтожили два автомобиля ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении