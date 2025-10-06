Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" за сутки

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 70 военных ВСУ, боевую бронированную машину, три станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов, сообщило в понедельник Минобороны РФ.