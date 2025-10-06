В Белгородской области возбудили дело после гибели трех подростков в ДТП

БЕЛГОРОД, 6 окт - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия в Борисовском районе Белгородской области, в котором погибли трое подростков, еще двое пострадали, сообщили в СУСК РФ по региону.

В воскресенье в УМВД рассказали, что в селе Зозули Борисовского района 15-летний подросток, управляя принадлежащим отцу автомобилем, не справился с управлением и врезался в дерево и забор частного дома. В результате ДТП три подростка погибли, сам водитель и еще один несовершеннолетний пассажир госпитализированы.