В Белгородской области возбудили дело после гибели трех подростков в ДТП
В Белгородской области возбудили дело после гибели трех подростков в ДТП - РИА Новости, 06.10.2025
В Белгородской области возбудили дело после гибели трех подростков в ДТП
Следователи возбудили уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия в Борисовском районе Белгородской области, в котором погибли трое подростков,... РИА Новости, 06.10.2025
06.10.2025
2025-10-06T09:14:00+03:00
2025-10-06T09:14:00+03:00
В Белгородской области возбудили дело после гибели трех подростков в ДТП
СК возбудил дело после гибели в ДТП трех подростков в Белгородской области
БЕЛГОРОД, 6 окт - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия в Борисовском районе Белгородской области, в котором погибли трое подростков, еще двое пострадали, сообщили в СУСК РФ по региону.
В воскресенье в УМВД рассказали, что в селе Зозули Борисовского района 15-летний подросток, управляя принадлежащим отцу автомобилем, не справился с управлением и врезался в дерево и забор частного дома. В результате ДТП три подростка погибли, сам водитель и еще один несовершеннолетний пассажир госпитализированы.
"Борисовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 264 УК РФ
(нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть трех человек) по факту ДТП, в результате которого погибли трое несовершеннолетних жителей региона и двое получили телесные повреждения различной степени тяжести", - говорится в Telegram-канале СУСК.
Отмечается, что следователи проводят необходимые действия для выяснения всех обстоятельств происшествия, также назначен ряд судебных экспертиз.
Прокуратура Белгородской области организовала проверку по факту ДТП. Надзорное ведомство контролирует установление всех обстоятельств аварии.