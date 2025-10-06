Рейтинг@Mail.ru
Следствие ждет заключения экспертиз по делу о гибели Кириллова - РИА Новости, 06.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:20 06.10.2025
https://ria.ru/20251006/delo-2046557766.html
Следствие ждет заключения экспертиз по делу о гибели Кириллова
Следствие ждет заключения экспертиз по делу о гибели Кириллова - РИА Новости, 06.10.2025
Следствие ждет заключения экспертиз по делу о гибели Кириллова
Следствие ждет получения заключений ряда экспертиз в рамках уголовного дела о теракте, в котором погиб начальник войск радиационной, химической и биологической... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T03:20:00+03:00
2025-10-06T03:20:00+03:00
происшествия
россия
москва
европа
игорь кириллов
войска рхбз
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989622619_0:291:3074:2020_1920x0_80_0_0_aab30a68c0e2efbf082d2af0c5c7882d.jpg
https://ria.ru/20251002/kostroma-2045784538.html
https://ria.ru/20250910/terakt-2040822207.html
россия
москва
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989622619_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_040b1865f2ed69a2642ea5c496a579ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва, европа, игорь кириллов, войска рхбз, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Европа, Игорь Кириллов, Войска РХБЗ, Следственный комитет России (СК РФ)
Следствие ждет заключения экспертиз по делу о гибели Кириллова

Следствие ждет заключения ряда экспертиз по делу о гибели генерала Кириллова

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМесто взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте, где погиб Игорь Кириллов
Место взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте, где погиб Игорь Кириллов - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Место взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте, где погиб Игорь Кириллов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Следствие ждет получения заключений ряда экспертиз в рамках уголовного дела о теракте, в котором погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, затем с ними ознакомятся фигуранты и их защита, указано в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Суд учел необходимость проведения по делу комплекса следственных действий, направленных на завершение предварительного следствия, в том числе необходимость получения заключений ряда экспертиз и ознакомления с ними обвиняемого и его защитников, выполнения требований ст. 217 УПК РФ, для чего потребуется определенное дополнительное время", - сказано в материалах.
Наручники - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Оправдывавшего убийство генерала Кириллова осудили на 8 лет
2 октября, 09:56
Ранее СМИ писали, что производство по всем ранее назначенным экспертизам завершено. РИА Новости сообщало, что только в июле по делу было проведено 12 экспертиз по делу.
Срок следствия по делу об убийстве Кириллова продлен до 17 ноября 2025, после чего СК РФ передаст дело в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, затем дело направят в суд для рассмотрения по существу.
Утром 17 декабря 2024 года на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Уголовное дело расследуется по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатки. На следующий день был задержан исполнитель теракта Ахмаджон Курбонов. Тот рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, а за совершение преступления ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу.
Также были арестованы Рамазан Падиев и Батухан Точиев, которые арендовали комнату в хостеле для Курбонова и получали для него деньги от куратора. Позже стало известно об еще двух фигурантах: Роберте Сафаряне и объявленном в розыск гражданине Украины Андрее Гедзике.
Ахмад Курбанов, подозреваемый в убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерала Игоря Кириллова, в зале Басманного суда - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
В деле о гибели Кириллова есть неустановленные соучастники
10 сентября, 03:50
 
ПроисшествияРоссияМоскваЕвропаИгорь КирилловВойска РХБЗСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала