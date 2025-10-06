Следствие ждет заключения экспертиз по делу о гибели Кириллова

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Следствие ждет получения заключений ряда экспертиз в рамках уголовного дела о теракте, в котором погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, затем с ними ознакомятся фигуранты и их защита, указано в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.