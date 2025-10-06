Рейтинг@Mail.ru
СК завел дело о халатности после давки в иркутской школе
14:40 06.10.2025
СК завел дело о халатности после давки в иркутской школе
СК завел дело о халатности после давки в иркутской школе
После давки в иркутской школе возбуждено дело по статье 293 УК РФ (халатность), сообщили РИА Новости в следственном управлении СК РФ по Иркутской области. РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T14:40:00+03:00
2025-10-06T14:40:00+03:00
происшествия
россия
иркутская область
следственный комитет россии (ск рф)
иркутск
россия
иркутская область
иркутск
происшествия, россия, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф), иркутск
Происшествия, Россия, Иркутская область, Следственный комитет России (СК РФ), Иркутск
ИРКУТСК, 6 окт - РИА Новости. После давки в иркутской школе возбуждено дело по статье 293 УК РФ (халатность), сообщили РИА Новости в следственном управлении СК РФ по Иркутской области.
В Иркутске 30 сентября в 29 школах сократили учебный процесс, так как победитель электронных торгов - компания "Краспит", не обеспечила детей горячим питанием. В школе №19 по этой причине тоже сократили уроки, ученики одномоментно вышли из классов и возле гардероба произошла давка. Ряд детей получили травмы, было повреждено имущество. Информацию об инциденте правоохранители выявили во время мониторинга социальных сетей. СК начал проверку по статье 293 УК РФ (халатность).
«
"В настоящее время возбудили дело по статье 293", - сообщил собеседник агентства.
Прокуратура Иркутской области в понедельник сообщила в своем Telegram-канале, что по итогам надзорных мероприятий ведомство внесло представление в департамент образования Иркутска.
ПроисшествияРоссияИркутская областьСледственный комитет России (СК РФ)Иркутск
 
 
Заголовок открываемого материала