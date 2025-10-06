СК завел дело о халатности после давки в иркутской школе

ИРКУТСК, 6 окт - РИА Новости. После давки в иркутской школе возбуждено дело по статье 293 УК РФ (халатность), сообщили РИА Новости в следственном управлении СК РФ по Иркутской области.
В Иркутске 30 сентября в 29 школах сократили учебный процесс, так как победитель электронных торгов - компания "Краспит", не обеспечила детей горячим питанием. В школе №19 по этой причине тоже сократили уроки, ученики одномоментно вышли из классов и возле гардероба произошла давка. Ряд детей получили травмы, было повреждено имущество. Информацию об инциденте правоохранители выявили во время мониторинга социальных сетей. СК начал проверку по статье 293 УК РФ (халатность).
"В настоящее время возбудили дело по статье 293", - сообщил собеседник агентства.
Прокуратура Иркутской области в понедельник сообщила в своем Telegram-канале, что по итогам надзорных мероприятий ведомство внесло представление в департамент образования Иркутска.
