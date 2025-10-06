Россияне рассказали о том, как защищают свои персональные данные в сети

Одноклассники провели исследование, чтобы выяснить, насколько россияне уверены в безопасности своих персональных данных в интернете, как часто они меняют пароли в аккаунтах и используют ли двухфакторную аутентификацию. Опрос проходил в группе "Всё ОК!" в рамках проекта "Марафон безопасности". В нем приняли участие более 4000 респондентов по всей стране в возрасте от 18 до 55 лет.

Согласно опросу, каждый пятый россиянин полностью уверен в защите своих персональных данных в сети, в то время как 26% участников опроса отмечают, что могли бы отнестись к защите своих данных внимательнее.

При создании паролей россияне ориентируются на разные критерии: большинство (37%) импровизируют, создавая каждый раз новый набор букв, символов и цифр. Еще 26% используют для паролей легко запоминаемые данные, такие как даты рождения или клички питомцев. Около 18% респондентов модифицируют один надежный пароль для каждого сайта, а 17% применяют уникальные пароли для каждого ресурса (например, созданные с помощью менеджера паролей).

Более половины опрошенных (51%) заявили, что не меняют свои пароли и делают это только в крайнем случае. Остальные пользователи меняют пароли либо раз в год, либо раз в несколько лет. Лишь 5% респондентов обновляют пароли каждые несколько недель.

Что касается двухфакторной аутентификации, 24% россиян пользуются ей на постоянной основе, либо подключают для наиболее важных аккаунтов, таких как банковские приложения и электронная почта. Еще 46% опрошенных признались, что не до конца понимают, как это работает, но хотели бы изучить эту тему.

Наиболее важными личными данными в соцсетях пользователи назвали: фотографии, списки друзей, личные переписки, а также посты и комментарии к ним.

60% россиян отметили, что сталкивались с примерами интернет-мошенничества, что подчеркивает актуальность темы цифровой грамотности. При этом почти 30% утверждают, что никогда не подвергались атакам мошенников и взломам аккаунтов. Наибольшее беспокойство у респондентов вызывают потеря доступа к личным аккаунтам в соцсетях, утечка личных фото и документов, а также кража информации о банковских картах. Еще 20% россиян переживают за безопасность данных своих детей и пользователей старшего поколения.