Россияне рассказали о том, как защищают свои персональные данные в сети - РИА Новости, 06.10.2025
12:38 06.10.2025
https://ria.ru/20251006/dannye-2046609827.html
Россияне рассказали о том, как защищают свои персональные данные в сети
Россияне рассказали о том, как защищают свои персональные данные в сети - РИА Новости, 06.10.2025
Россияне рассказали о том, как защищают свои персональные данные в сети
Одноклассники провели исследование, чтобы выяснить, насколько россияне уверены в безопасности своих персональных данных в интернете, как часто они меняют пароли РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T12:38:00+03:00
2025-10-06T12:38:00+03:00
пресс-релизы, общество, одноклассники
Пресс-релизы, Общество, Одноклассники

Россияне рассказали о том, как защищают свои персональные данные в сети

© Prae_StudioЗащита персональных данных
Защита персональных данных - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© Prae_Studio
Защита персональных данных. Архивное фото
Одноклассники провели исследование, чтобы выяснить, насколько россияне уверены в безопасности своих персональных данных в интернете, как часто они меняют пароли в аккаунтах и используют ли двухфакторную аутентификацию. Опрос проходил в группе "Всё ОК!" в рамках проекта "Марафон безопасности". В нем приняли участие более 4000 респондентов по всей стране в возрасте от 18 до 55 лет.
Согласно опросу, каждый пятый россиянин полностью уверен в защите своих персональных данных в сети, в то время как 26% участников опроса отмечают, что могли бы отнестись к защите своих данных внимательнее.
При создании паролей россияне ориентируются на разные критерии: большинство (37%) импровизируют, создавая каждый раз новый набор букв, символов и цифр. Еще 26% используют для паролей легко запоминаемые данные, такие как даты рождения или клички питомцев. Около 18% респондентов модифицируют один надежный пароль для каждого сайта, а 17% применяют уникальные пароли для каждого ресурса (например, созданные с помощью менеджера паролей).
Более половины опрошенных (51%) заявили, что не меняют свои пароли и делают это только в крайнем случае. Остальные пользователи меняют пароли либо раз в год, либо раз в несколько лет. Лишь 5% респондентов обновляют пароли каждые несколько недель.
Что касается двухфакторной аутентификации, 24% россиян пользуются ей на постоянной основе, либо подключают для наиболее важных аккаунтов, таких как банковские приложения и электронная почта. Еще 46% опрошенных признались, что не до конца понимают, как это работает, но хотели бы изучить эту тему.
Наиболее важными личными данными в соцсетях пользователи назвали: фотографии, списки друзей, личные переписки, а также посты и комментарии к ним.
60% россиян отметили, что сталкивались с примерами интернет-мошенничества, что подчеркивает актуальность темы цифровой грамотности. При этом почти 30% утверждают, что никогда не подвергались атакам мошенников и взломам аккаунтов. Наибольшее беспокойство у респондентов вызывают потеря доступа к личным аккаунтам в соцсетях, утечка личных фото и документов, а также кража информации о банковских картах. Еще 20% россиян переживают за безопасность данных своих детей и пользователей старшего поколения.
Отвечая на вопрос о том, что россияне хотели бы узнать о безопасности данных в интернете, большинство выбрали тему – как распознать мошенников. Еще их интересует, как придумывать и где хранить пароли, а также как подключать двухфакторную аутентификацию.
Минцифры рассказало, как сообщить о проблемах с подключением интернета
3 октября, 12:08
 
Пресс-релизыОбществоОдноклассники
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
