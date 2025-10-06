На Чукотке женщина, бросившая топор в полицейского, получила условный срок

ВЛАДИВОСТОК, 6 окт - РИА Новости. Суд на Чукотке назначил 2 года лишения свободы условно жительнице села Амгуэма, которая, будучи пьяной, бросила в полицейского топор, сообщает региональная прокуратура.

Суд установил, что в ночь на 22 июня "подсудимая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в подъезде дома в селе Амгуэма била топором по входным дверям соседей".

"На место происшествия прибыл участковый уполномоченный полиции, который потребовал от нее прекратить противоправные действия. В ответ на законные требования сотрудника полиции женщина, высказывая в его адрес угрозу применения насилия, бросила в сторону полицейского топор", - говорится в сообщении.

В прокуратуре РИА Новости уточнили, что женщина промахнулась.

Было возбуждено дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ "Угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей".