Рейтинг@Mail.ru
На Чукотке женщина, бросившая топор в полицейского, получила условный срок - РИА Новости, 06.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:47 06.10.2025
https://ria.ru/20251006/chukotka-2046590106.html
На Чукотке женщина, бросившая топор в полицейского, получила условный срок
На Чукотке женщина, бросившая топор в полицейского, получила условный срок - РИА Новости, 06.10.2025
На Чукотке женщина, бросившая топор в полицейского, получила условный срок
Суд на Чукотке назначил 2 года лишения свободы условно жительнице села Амгуэма, которая, будучи пьяной, бросила в полицейского топор, сообщает региональная... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T10:47:00+03:00
2025-10-06T10:47:00+03:00
происшествия
чукотка
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927442494_0:307:2393:1653_1920x0_80_0_0_7e22ab4d64f25dfef1ac869c9ff93a00.jpg
https://ria.ru/20250306/krasnodar-2003399888.html
https://ria.ru/20250522/dubna-2018433103.html
чукотка
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927442494_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c3f5ed024e3c87da0059800adbe1f586.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, чукотка, россия
Происшествия, Чукотка, Россия
На Чукотке женщина, бросившая топор в полицейского, получила условный срок

Бросившая топор в полицейского жительнице Чукотки получила 2 года условно

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 6 окт - РИА Новости. Суд на Чукотке назначил 2 года лишения свободы условно жительнице села Амгуэма, которая, будучи пьяной, бросила в полицейского топор, сообщает региональная прокуратура.
Суд установил, что в ночь на 22 июня "подсудимая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в подъезде дома в селе Амгуэма била топором по входным дверям соседей".
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
В Краснодаре вынесли приговор женщине, ударившей полицейского вилкой
6 марта, 14:14
"На место происшествия прибыл участковый уполномоченный полиции, который потребовал от нее прекратить противоправные действия. В ответ на законные требования сотрудника полиции женщина, высказывая в его адрес угрозу применения насилия, бросила в сторону полицейского топор", - говорится в сообщении.
В прокуратуре РИА Новости уточнили, что женщина промахнулась.
Было возбуждено дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ "Угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей".
"Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил подсудимой наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор в законную силу не вступил", - отмечает надзорное ведомство.
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции. - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
Отец и сын напали на полицейского в Подмосковье
22 мая, 11:57
 
ПроисшествияЧукоткаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала