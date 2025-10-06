https://ria.ru/20251006/chukotka-2046590106.html
На Чукотке женщина, бросившая топор в полицейского, получила условный срок
происшествия
чукотка
россия
чукотка
россия
происшествия, чукотка, россия
ВЛАДИВОСТОК, 6 окт - РИА Новости. Суд на Чукотке назначил 2 года лишения свободы условно жительнице села Амгуэма, которая, будучи пьяной, бросила в полицейского топор, сообщает региональная прокуратура.
Суд установил, что в ночь на 22 июня "подсудимая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в подъезде дома в селе Амгуэма била топором по входным дверям соседей".
"На место происшествия прибыл участковый уполномоченный полиции, который потребовал от нее прекратить противоправные действия. В ответ на законные требования сотрудника полиции женщина, высказывая в его адрес угрозу применения насилия, бросила в сторону полицейского топор", - говорится в сообщении.
В прокуратуре РИА Новости уточнили, что женщина промахнулась.
Было возбуждено дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ
"Угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей".
"Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил подсудимой наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор в законную силу не вступил", - отмечает надзорное ведомство.