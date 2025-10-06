Рейтинг@Mail.ru
Число пострадавших при стрельбе в Сиднее достигло 20 человек - РИА Новости, 06.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:40 06.10.2025
https://ria.ru/20251006/chislo-2046577485.html
Число пострадавших при стрельбе в Сиднее достигло 20 человек
Число пострадавших при стрельбе в Сиднее достигло 20 человек - РИА Новости, 06.10.2025
Число пострадавших при стрельбе в Сиднее достигло 20 человек
Количество пострадавших в результате стрельбы в австралийском Сиднее, которая произошла 5 октября, достигло 20 человек, об этом сообщается в обновленном... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T09:40:00+03:00
2025-10-06T09:40:00+03:00
в мире
сидней
новый южный уэльс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104721/73/1047217333_0:19:801:469_1920x0_80_0_0_e516714498e91f4509d52cae9524f5d1.jpg
https://ria.ru/20250102/strelba-1992290248.html
сидней
новый южный уэльс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104721/73/1047217333_0:0:713:535_1920x0_80_0_0_a3dd0bfdd41bc37eefd629f0ce647dfb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сидней, новый южный уэльс
В мире, Сидней, Новый Южный Уэльс
Число пострадавших при стрельбе в Сиднее достигло 20 человек

В Сиднее число пострадавших при стрельбе увеличилось до 20 человек

© Flickr / Rusty StewartПолиция Австралии
Полиция Австралии - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© Flickr / Rusty Stewart
Полиция Австралии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Количество пострадавших в результате стрельбы в австралийском Сиднее, которая произошла 5 октября, достигло 20 человек, об этом сообщается в обновленном заявлении на сайте полиции штата Новый Южный Уэльс.
Ранее местные СМИ со ссылкой на правоохранителей сообщали о 17 пострадавших.
По данным полиции, общее число пострадавших в результате стрельбы достигло 20 человек. Уточняется, что один мужчина получил огнестрельное ранение и был госпитализирован в тяжелом состоянии, у троих легкие травмы, еще 16 людям была оказана медицинская помощь на месте происшествия. "Сообщений о пострадавших среди полицейских не поступало", - уточняется в заявлении.
Ранее сообщалось о задержании 60-летнего мужчины после того, как в западной части Сиднея прозвучало около 100 выстрелов. По данным правоохранительных органов, стрельба велась без разбора по проезжающим автомобилям, включая машины полицейских.
Сотрудники полиции США около клуба Amazura в Нью-Йорке, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
В Нью-Йорке более десяти человек пострадали во время стрельбы
2 января, 08:47
 
В миреСиднейНовый Южный Уэльс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала