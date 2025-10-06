Число пострадавших при стрельбе в Сиднее достигло 20 человек

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Количество пострадавших в результате стрельбы в австралийском Сиднее, которая произошла 5 октября, достигло 20 человек, об этом сообщается в обновленном заявлении на сайте полиции штата Новый Южный Уэльс.

По данным полиции, общее число пострадавших в результате стрельбы достигло 20 человек. Уточняется, что один мужчина получил огнестрельное ранение и был госпитализирован в тяжелом состоянии, у троих легкие травмы, еще 16 людям была оказана медицинская помощь на месте происшествия. "Сообщений о пострадавших среди полицейских не поступало", - уточняется в заявлении.