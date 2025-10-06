СМИ: полиции Чикаго запретили вмешиваться в столкновения

"Полиция Чикаго получила приказ не вмешиваться, когда агенты пограничного патруля сообщили, что они окружены после инцидента с таранами", – сообщает телеканал.

За последний месяц Трамп пригрозил направить национальную гвардию в несколько городов, особенно в те, которые находятся под управлением демократов, для борьбы с преступностью и поддержки сотрудников иммиграционных служб.