СМИ: полиции Чикаго запретили вмешиваться в столкновения
01:28 06.10.2025
СМИ: полиции Чикаго запретили вмешиваться в столкновения
Полиция Чикаго получила указание не вмешиваться в продолжающиеся столкновения протестующих с офицерами национальной гвардии, сообщил телеканал Fox News со... РИА Новости, 06.10.2025
в мире
чикаго
сша
дональд трамп
в мире, чикаго, сша, дональд трамп
В мире, Чикаго, США, Дональд Трамп
Полицейская машина в Чикаго
Полицейская машина в Чикаго
© AP Photo / Nam Y. Huh
Полицейская машина в Чикаго. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 окт – РИА Новости. Полиция Чикаго получила указание не вмешиваться в продолжающиеся столкновения протестующих с офицерами национальной гвардии, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники из федеральных правоохранительных органов.
Четвертого октября в Чикаго во время планового патрулирования в районе Бродвью на сотрудников правоохранительных органов было совершено нападение. Их протаранил автомобиль, в результате чего десять машин оказались заблокированы. В ответ на это правоохранителям пришлось применить оружие.
Протестующие у центра задержания нелегальных мигрантов в Бродвью, штат Иллинойс - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
В пригороде Чикаго проходит протест против деятельности ICE
3 октября, 19:11
"Полиция Чикаго получила приказ не вмешиваться, когда агенты пограничного патруля сообщили, что они окружены после инцидента с таранами", – сообщает телеканал.
Ранее президент США Дональд Трамп направил в Чикаго 300 бойцов национальной гвардии. В городе прошли протесты, вооруженные сотрудники пограничного патруля использовали против протестующих вещества, похожие на химические раздражители.
За последний месяц Трамп пригрозил направить национальную гвардию в несколько городов, особенно в те, которые находятся под управлением демократов, для борьбы с преступностью и поддержки сотрудников иммиграционных служб.
Дом, где полиция провела рейд в отношении нелегальных мигрантов - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
РИА Новости нашло дом в Чикаго, где был рейд против нелегалов
3 октября, 04:35
 
