СМИ: полиции Чикаго запретили вмешиваться в столкновения

ВАШИНГТОН, 6 окт – РИА Новости. Полиция Чикаго получила указание не вмешиваться в продолжающиеся столкновения протестующих с офицерами национальной гвардии, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники из федеральных правоохранительных органов.
Четвертого октября в Чикаго во время планового патрулирования в районе Бродвью на сотрудников правоохранительных органов было совершено нападение. Их протаранил автомобиль, в результате чего десять машин оказались заблокированы. В ответ на это правоохранителям пришлось применить оружие.
"Полиция Чикаго получила приказ не вмешиваться, когда агенты пограничного патруля сообщили, что они окружены после инцидента с таранами", – сообщает телеканал.
Ранее президент США Дональд Трамп направил в Чикаго 300 бойцов национальной гвардии. В городе прошли протесты, вооруженные сотрудники пограничного патруля использовали против протестующих вещества, похожие на химические раздражители.
За последний месяц Трамп пригрозил направить национальную гвардию в несколько городов, особенно в те, которые находятся под управлением демократов, для борьбы с преступностью и поддержки сотрудников иммиграционных служб.
