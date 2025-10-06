https://ria.ru/20251006/chemezova-2046652725.html
Обвиняемая в мошенничестве Чемезова не смогла оспорить домашний арест
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 окт - РИА Новости. Обвиняемая в мошенничестве Ирина Чемезова не сумела оспорить свое пребывание под домашним арестом, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
"Свердловский областной суд
, рассмотрев материалы дела, заслушав мнения сторон, оставил постановление суда первой инстанции без изменений. Под домашним арестом Ирина Чемезова останется по 1 ноября 2025 года включительно", - сообщили в пресс-службе.
Также ей запрещено общаться с фигурантами по делу за исключением близких родственников и проживающих с ней в одной квартире, пользоваться интернетом - за исключением общения с контролирующими органами, адвокатами и посещения государственных и образовательных интернет-ресурсов.
"Будем подавать кассационную жалобу", - сказал РИА Новости ее адвокат Сергей Колосовский.
Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга
18 сентября отправил Чемезову под домашний арест по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц. Своей вины она не признает.
Заседание должно было состояться 2 октября, но его перенесли из-за занятости ее адвоката в другом процессе.
Ее экс-супруг бывший вице-губернатор Свердловской области
Олег Чемезов 30 сентября был арестован по другому делу о мошенничестве.
Ирина Чемезова привлечена по иску Генпрокуратуры РФ
о конфискации уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС" в качестве третьего лица, а Олег Чемезов - в качестве ответчика, их счета были арестованы.