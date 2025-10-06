Рейтинг@Mail.ru
Обвиняемая в мошенничестве Чемезова не смогла оспорить домашний арест - РИА Новости, 06.10.2025
15:14 06.10.2025 (обновлено: 15:15 06.10.2025)
Обвиняемая в мошенничестве Чемезова не смогла оспорить домашний арест
Обвиняемая в мошенничестве Чемезова не смогла оспорить домашний арест - РИА Новости, 06.10.2025
Обвиняемая в мошенничестве Чемезова не смогла оспорить домашний арест
Обвиняемая в мошенничестве Ирина Чемезова не сумела оспорить свое пребывание под домашним арестом, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. РИА Новости, 06.10.2025
екатеринбург
свердловская область
россия
свердловский областной суд
генеральная прокуратура рф
екатеринбург
свердловская область
россия
екатеринбург, свердловская область, россия, свердловский областной суд, генеральная прокуратура рф
Екатеринбург, Свердловская область, Россия, Свердловский областной суд, Генеральная прокуратура РФ
Обвиняемая в мошенничестве Чемезова не смогла оспорить домашний арест

Свердловский областной суд оставил Чемезову под домашним арестом до 1 ноября

Ирина Чемезова
Ирина Чемезова - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© Фото : Свердловское региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации "Союз женщин России"
Ирина Чемезова. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 окт - РИА Новости. Обвиняемая в мошенничестве Ирина Чемезова не сумела оспорить свое пребывание под домашним арестом, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
"Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, заслушав мнения сторон, оставил постановление суда первой инстанции без изменений. Под домашним арестом Ирина Чемезова останется по 1 ноября 2025 года включительно", - сообщили в пресс-службе.
2 октября, 16:40
Суд продлил домашний арест блогеру Лерчек и ее бывшему мужу
2 октября, 16:40
Также ей запрещено общаться с фигурантами по делу за исключением близких родственников и проживающих с ней в одной квартире, пользоваться интернетом - за исключением общения с контролирующими органами, адвокатами и посещения государственных и образовательных интернет-ресурсов.
"Будем подавать кассационную жалобу", - сказал РИА Новости ее адвокат Сергей Колосовский.
Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга 18 сентября отправил Чемезову под домашний арест по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц. Своей вины она не признает.
Заседание должно было состояться 2 октября, но его перенесли из-за занятости ее адвоката в другом процессе.
Ее экс-супруг бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов 30 сентября был арестован по другому делу о мошенничестве.
Ирина Чемезова привлечена по иску Генпрокуратуры РФ о конфискации уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС" в качестве третьего лица, а Олег Чемезов - в качестве ответчика, их счета были арестованы.
Вчера, 14:28
Суд продлил арест бывшего замгубернатора Ростовской области
Вчера, 14:28
 
ЕкатеринбургСвердловская областьРоссияСвердловский областной судГенеральная прокуратура РФ
 
 
