Обвиняемая в мошенничестве Чемезова не смогла оспорить домашний арест

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 окт - РИА Новости. Обвиняемая в мошенничестве Ирина Чемезова не сумела оспорить свое пребывание под домашним арестом, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Свердловский областной суд , рассмотрев материалы дела, заслушав мнения сторон, оставил постановление суда первой инстанции без изменений. Под домашним арестом Ирина Чемезова останется по 1 ноября 2025 года включительно", - сообщили в пресс-службе.

Также ей запрещено общаться с фигурантами по делу за исключением близких родственников и проживающих с ней в одной квартире, пользоваться интернетом - за исключением общения с контролирующими органами, адвокатами и посещения государственных и образовательных интернет-ресурсов.

"Будем подавать кассационную жалобу", - сказал РИА Новости ее адвокат Сергей Колосовский.

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга 18 сентября отправил Чемезову под домашний арест по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц. Своей вины она не признает.

Заседание должно было состояться 2 октября, но его перенесли из-за занятости ее адвоката в другом процессе.

Ее экс-супруг бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов 30 сентября был арестован по другому делу о мошенничестве.