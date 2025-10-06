Рейтинг@Mail.ru
В Челябинске подросток погиб во время разговора по телефону у батареи - РИА Новости, 06.10.2025
13:54 06.10.2025
В Челябинске подросток погиб во время разговора по телефону у батареи
происшествия, челябинск, россия, челябинская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Челябинск, Россия, Челябинская область, Следственный комитет России (СК РФ)
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 6 окт – РИА Новости. Следственные органы выясняют причину гибели в Челябинске 16-летнего подростка во время разговора по телефону с подключенным к электросети зарядным устройством, сообщило следственное управление СК РФ по региону.
По данным следствия, вечером 30 сентября в квартире дома №16 по улице Южноуральской обнаружено тело 16-летнего подростка с ожогами на руке.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Подросток погиб от удара током в Приамурье
24 сентября, 05:53
"Следствием установлено, что несовершеннолетний, находясь вблизи радиатора отопления, разговаривал по мобильному телефону, подключенному зарядным устройством к электросети... В Челябинске следователем регионального СКР выясняются обстоятельства гибели несовершеннолетнего", - говорится в сообщении.
Следственными органами СКРФ по Челябинской области расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), уточняется в сообщении.
Назначены необходимые экспертизы, чтобы установить причину смерти ребенка, поясняет СУСК.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
"Документы пропали". Неожиданный поворот в деле о гибели ребенка в Калмыкии
20 марта, 08:00
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
