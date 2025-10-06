В Челябинске подросток погиб во время разговора по телефону у батареи

ЧЕЛЯБИНСК, 6 окт – РИА Новости. Следственные органы выясняют причину гибели в Челябинске 16-летнего подростка во время разговора по телефону с подключенным к электросети зарядным устройством, сообщило следственное управление СК РФ по региону.
По данным следствия, вечером 30 сентября в квартире дома №16 по улице Южноуральской обнаружено тело 16-летнего подростка с ожогами на руке.
"Следствием установлено, что несовершеннолетний, находясь вблизи радиатора отопления, разговаривал по мобильному телефону, подключенному зарядным устройством к электросети... В Челябинске следователем регионального СКР выясняются обстоятельства гибели несовершеннолетнего", - говорится в сообщении.
Следственными органами СКРФ по Челябинской области расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), уточняется в сообщении.
Назначены необходимые экспертизы, чтобы установить причину смерти ребенка, поясняет СУСК.