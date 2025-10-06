СМИ рассказали, почему власти Британии развалили дело о китайском шпионаже

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Власти Великобритании развалили расследование дела о предполагаемом китайском шпионаже в отношении британских политиков ради того, чтобы не портить торговые и дипломатические отношения с Пекином, сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники в правительстве.
"Правительство сэра Кира Стармера основательно подорвало расследование китайского шпионажа против политиков в Вестминстере, чтобы защитить торговые и дипломатические отношения Великобритании с Пекином, несмотря на опасения, что враждебное государство проникло в самое сердце британской демократии", - пишет издание.
Отмечается, что решение прокуроров прекратить так называемое дело о шпионаже со стороны Китая, принятое в прошлом месяце, было принято после масштабного спора между советниками Стармера по международной безопасности, а также представителей МИД и министерством внутренних дел, которое хотело продолжить расследование этого дела.