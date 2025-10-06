Рейтинг@Mail.ru
СМИ рассказали, почему власти Британии развалили дело о китайском шпионаже - РИА Новости, 06.10.2025
01:46 06.10.2025
СМИ рассказали, почему власти Британии развалили дело о китайском шпионаже
СМИ рассказали, почему власти Британии развалили дело о китайском шпионаже
Власти Великобритании развалили расследование дела о предполагаемом китайском шпионаже в отношении британских политиков ради того, чтобы не портить торговые и... РИА Новости, 06.10.2025
СМИ рассказали, почему власти Британии развалили дело о китайском шпионаже

FT: власти Британии развалили дело о шпионаже, чтобы не портить отношения с КНР

© AP Photo / Frank AugsteinФлаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Власти Великобритании развалили расследование дела о предполагаемом китайском шпионаже в отношении британских политиков ради того, чтобы не портить торговые и дипломатические отношения с Пекином, сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники в правительстве.
"Правительство сэра Кира Стармера основательно подорвало расследование китайского шпионажа против политиков в Вестминстере, чтобы защитить торговые и дипломатические отношения Великобритании с Пекином, несмотря на опасения, что враждебное государство проникло в самое сердце британской демократии", - пишет издание.
Отмечается, что решение прокуроров прекратить так называемое дело о шпионаже со стороны Китая, принятое в прошлом месяце, было принято после масштабного спора между советниками Стармера по международной безопасности, а также представителей МИД и министерством внутренних дел, которое хотело продолжить расследование этого дела.
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
Британия пообещала Тайваню помощь в случае конфликта с Китаем
27 июля, 22:07
 
