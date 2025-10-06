https://ria.ru/20251006/bpla-2046570772.html
Средства ПВО ночью сбили четыре украинских БПЛА над Рязанской областью
Средства ПВО ночью сбили четыре украинских БПЛА над Рязанской областью - РИА Новости, 06.10.2025
Средства ПВО ночью сбили четыре украинских БПЛА над Рязанской областью
Пострадавших и ущерба нет после уничтожения четырех украинских беспилотников в Рязанской области, сообщил в понедельник губернатор региона Павел Малков. РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T08:34:00+03:00
2025-10-06T08:34:00+03:00
2025-10-06T08:34:00+03:00
рязанская область
россия
павел малков
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029983590_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_13e1ebc8a46dfe36ffd52c10f3d4c969.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
рязанская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029983590_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9c565537b8b3877a56c37f55e0ee1899.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рязанская область, россия, павел малков, происшествия
Рязанская область, Россия, Павел Малков, Происшествия
Средства ПВО ночью сбили четыре украинских БПЛА над Рязанской областью
В Рязанской области пострадавших нет после уничтожения четырех украинских БПЛА