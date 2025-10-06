Рейтинг@Mail.ru
Средства ПВО ночью сбили четыре украинских БПЛА над Рязанской областью - РИА Новости, 06.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:34 06.10.2025
https://ria.ru/20251006/bpla-2046570772.html
Средства ПВО ночью сбили четыре украинских БПЛА над Рязанской областью
Средства ПВО ночью сбили четыре украинских БПЛА над Рязанской областью - РИА Новости, 06.10.2025
Средства ПВО ночью сбили четыре украинских БПЛА над Рязанской областью
Пострадавших и ущерба нет после уничтожения четырех украинских беспилотников в Рязанской области, сообщил в понедельник губернатор региона Павел Малков. РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T08:34:00+03:00
2025-10-06T08:34:00+03:00
рязанская область
россия
павел малков
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029983590_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_13e1ebc8a46dfe36ffd52c10f3d4c969.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
рязанская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029983590_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9c565537b8b3877a56c37f55e0ee1899.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рязанская область, россия, павел малков, происшествия
Рязанская область, Россия, Павел Малков, Происшествия
Средства ПВО ночью сбили четыре украинских БПЛА над Рязанской областью

В Рязанской области пострадавших нет после уничтожения четырех украинских БПЛА

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПВО
ПВО - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
ПВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 6 окт - РИА Новости. Пострадавших и ущерба нет после уничтожения четырех украинских беспилотников в Рязанской области, сообщил в понедельник губернатор региона Павел Малков.
Ранее в понедельник в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО уничтожили за ночь 251 украинский беспилотник над территорией России, в том числе над Рязанской областью было сбито четыре БПЛА.
"Сегодня ночью над территорией Рязанской области сбито четыре БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и ущерба нет", - сообщил Малков в Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Рязанская областьРоссияПавел МалковПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала