ПВО сбила за ночь 251 украинский беспилотник
ПВО сбила за ночь 251 украинский беспилотник - РИА Новости, 06.10.2025
ПВО сбила за ночь 251 украинский беспилотник
Силы ПВО за ночь уничтожили 251 украинский беспилотник над российской территорией, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T07:54:00+03:00
2025-10-06T07:54:00+03:00
2025-10-06T08:23:00+03:00
