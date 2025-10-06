Рейтинг@Mail.ru
ПВО сбила за ночь 251 украинский беспилотник - РИА Новости, 06.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:54 06.10.2025 (обновлено: 08:23 06.10.2025)
https://ria.ru/20251006/bpla-2046568127.html
ПВО сбила за ночь 251 украинский беспилотник
ПВО сбила за ночь 251 украинский беспилотник - РИА Новости, 06.10.2025
ПВО сбила за ночь 251 украинский беспилотник
Силы ПВО за ночь уничтожили 251 украинский беспилотник над российской территорией, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T07:54:00+03:00
2025-10-06T08:23:00+03:00
черное море
республика крым
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
белгородская область
нижегородская область
воронежская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029983689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b94041b86e490155547b9fdf00735883.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
черное море
республика крым
курская область
белгородская область
нижегородская область
воронежская область
краснодарский край
брянская область
тульская область
рязанская область
владимирская область
ивановская область
калужская область
тамбовская область
орловская область
липецкая область
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029983689_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5e6421a6f1f278f963fd3152484b3928.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
черное море, республика крым, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, белгородская область, нижегородская область, воронежская область, краснодарский край, брянская область, тульская область, рязанская область, владимирская область, ивановская область, калужская область, тамбовская область, орловская область, липецкая область, московская область (подмосковье)
Черное море, Республика Крым, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Белгородская область, Нижегородская область, Воронежская область, Краснодарский край, Брянская область, Тульская область, Рязанская область, Владимирская область, Ивановская область, Калужская область, Тамбовская область, Орловская область, Липецкая область, Московская область (Подмосковье)

ПВО сбила за ночь 251 украинский беспилотник

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкДежурство расчета ЗРК "Тор-М2"
Дежурство расчета ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Дежурство расчета ЗРК "Тор-М2". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, ​6 окт — РИА Новости. Силы ПВО за ночь уничтожили 251 украинский беспилотник над российской территорией, сообщили в Минобороны.
Так, российские бойцы сбили:
  • 62 БПЛА — над акваторией Черного моря;
  • 40 — над Крымом;
  • 34 — над Курской областью;
  • 30 — над Белгородской;
  • 20 — над Нижегородской;
  • 17 — над Воронежской;
  • 11 — над Краснодарским краем;
  • по восемь — над Брянской и Тульской областями;
  • пять — над акваторией Азовского моря.
  • четыре — над Рязанской областью;
  • по два — над Владимирской, Ивановской, Калужской, Тамбовской и Орловской областями;
  • по одному — над Липецкой областью и Московским регионом.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Черное мореРеспублика КрымКурская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныБелгородская областьНижегородская областьВоронежская областьКраснодарский крайБрянская областьТульская областьРязанская областьВладимирская областьИвановская областьКалужская областьТамбовская областьОрловская областьЛипецкая областьМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала