В Белгородской области отменили угрозу атаки БПЛА

БЕЛГОРОД, 6 окт - РИА Новости. Предупреждение об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов отменено на всей территории Белгородской области, оно продлилось более 25 часов, сообщил в понедельник губернатор Вячеслав Гладков.

Сообщение о запуске сигнала появилось в воскресенье в 7.26 мск, спустя 25 часов 20 минут тревогу отменили.