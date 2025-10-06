Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области отменили угрозу атаки БПЛА
09:04 06.10.2025
В Белгородской области отменили угрозу атаки БПЛА
Предупреждение об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов отменено на всей территории Белгородской области, оно продлилось более 25 часов, сообщил в... РИА Новости, 06.10.2025
безопасность
белгородская область
вячеслав гладков
белгородская область
безопасность, белгородская область, вячеслав гладков
Безопасность, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В Белгородской области отменили угрозу атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА отменили в Белгородской области спустя 25 часов

БЕЛГОРОД, 6 окт - РИА Новости. Предупреждение об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов отменено на всей территории Белгородской области, оно продлилось более 25 часов, сообщил в понедельник губернатор Вячеслав Гладков.
Сообщение о запуске сигнала появилось в воскресенье в 7.26 мск, спустя 25 часов 20 минут тревогу отменили.
"Отбой опасности БПЛА на всей территории области", - говорится в сообщении в Telegram-канале губернатора.
В Киевской области мобилизовали кота - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
На Украине сотрудники ТЦК вернули хозяевам мобилизованного кота
Безопасность, Белгородская область, Вячеслав Гладков
 
 
