В Белгородской области отменили угрозу атаки БПЛА
В Белгородской области отменили угрозу атаки БПЛА
2025-10-06T09:04:00+03:00
безопасность
белгородская область
вячеслав гладков
белгородская область
Опасность атаки БПЛА отменили в Белгородской области спустя 25 часов
БЕЛГОРОД, 6 окт - РИА Новости. Предупреждение об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов отменено на всей территории Белгородской области, оно продлилось более 25 часов, сообщил в понедельник губернатор Вячеслав Гладков.
Сообщение о запуске сигнала появилось в воскресенье в 7.26 мск, спустя 25 часов 20 минут тревогу отменили.
"Отбой опасности БПЛА на всей территории области", - говорится в сообщении в Telegram-канале губернатора.