Раввин Борода отметил высокий уровень охраны синагог

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Синагоги хорошо охраняются, в праздничные дни около них дежурят дополнительные отряды полиции, сказал РИА Новости президент Федерации еврейских общин России раввин Александр Борода, комментируя предотвращенные теракты в синагоге в Красноярске и здании Еврейской общины в Пятигорске.
В понедельник в ФСБ сообщили, что в Красноярском и Ставропольском краях сорваны теракты на еврейских культовых объектах. Были задержаны двое выходцев из одной из стран Центрально-Азиатского региона, осуществлявших подготовку подрыва самодельного взрывного устройства на территории городской синагоги. Один из задержанных в Красноярске признался, что готовил теракт, по его словам, он хотел взорвать синагогу, чтобы убить людей. Кроме того, в Пятигорске задержали гражданина РФ, планировавшего поджечь здание Еврейской религиозной общины с использованием бутылок с зажигательной смесью.
"Мы очень благодарны сотрудникам правоохранительных органов за их работу и предотвращение большой трагедии. Новость о планировавшихся терактах пришла в период, когда еврейский народ отмечает подряд несколько важных религиозных праздников", - сказал Борода.
Он отметил, что в понедельник вечером наступает Суккот – праздник, когда евреи особенно сильно ощущают защиту Всевышнего.
"В этот праздник многие пойдут в синагоги, и очень важно чувствовать себя еще и в физической безопасности. Важно помнить, что синагоги хорошо охраняются, а в праздничные дни около них дополнительно дежурят отряды полиции", - заявил Борода.
Празднование Суккота (праздник шалашей) начнется в 2025 году вечером в понедельник и продолжится неделю – до 13 октября. Название праздника образуется от еврейского слова "сукка" - шалаш, куща, поэтому Суккот называется праздником шалашей. Праздник Суккот установлен в память о 40-летнем странствовании еврейского народа по пустыне на пути из Египта в Израиль, во время которого евреи жили в палатках. По традиции, в Суккот иудеи строят шалаши (около синагог, общин и своих домов), в которых принято молиться, есть, угощать гостей и отдыхать.