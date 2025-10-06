Раввин Борода отметил высокий уровень охраны синагог

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Синагоги хорошо охраняются, в праздничные дни около них дежурят дополнительные отряды полиции, сказал РИА Новости президент Федерации еврейских общин России раввин Александр Борода, комментируя предотвращенные теракты в синагоге в Красноярске и здании Еврейской общины в Пятигорске.

Он отметил, что в понедельник вечером наступает Суккот – праздник, когда евреи особенно сильно ощущают защиту Всевышнего.

"В этот праздник многие пойдут в синагоги, и очень важно чувствовать себя еще и в физической безопасности. Важно помнить, что синагоги хорошо охраняются, а в праздничные дни около них дополнительно дежурят отряды полиции", - заявил Борода.