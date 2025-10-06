Рейтинг@Mail.ru
Раввин Борода отметил высокий уровень охраны синагог - РИА Новости, 06.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:27 06.10.2025
https://ria.ru/20251006/boroda-2046657132.html
Раввин Борода отметил высокий уровень охраны синагог
Раввин Борода отметил высокий уровень охраны синагог - РИА Новости, 06.10.2025
Раввин Борода отметил высокий уровень охраны синагог
Синагоги хорошо охраняются, в праздничные дни около них дежурят дополнительные отряды полиции, сказал РИА Новости президент Федерации еврейских общин России... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T15:27:00+03:00
2025-10-06T15:27:00+03:00
россия
красноярск
пятигорск
александр бородай
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941561915_0:148:3074:1877_1920x0_80_0_0_5d23ff5b35ec70c37c85188750308167.jpg
https://ria.ru/20251006/ravvin-2046656096.html
https://ria.ru/20251006/terakty-2046583667.html
россия
красноярск
пятигорск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941561915_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_037657ddf72b0b2ee33687104333cba8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, красноярск, пятигорск, александр бородай, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Красноярск, Пятигорск, Александр Бородай, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Раввин Борода отметил высокий уровень охраны синагог

Раввин Борода: в праздники около синагог дежурят дополнительные отряды полиции

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкРаввин Александр Борода
Раввин Александр Борода - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Раввин Александр Борода. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Синагоги хорошо охраняются, в праздничные дни около них дежурят дополнительные отряды полиции, сказал РИА Новости президент Федерации еврейских общин России раввин Александр Борода, комментируя предотвращенные теракты в синагоге в Красноярске и здании Еврейской общины в Пятигорске.
В понедельник в ФСБ сообщили, что в Красноярском и Ставропольском краях сорваны теракты на еврейских культовых объектах. Были задержаны двое выходцев из одной из стран Центрально-Азиатского региона, осуществлявших подготовку подрыва самодельного взрывного устройства на территории городской синагоги. Один из задержанных в Красноярске признался, что готовил теракт, по его словам, он хотел взорвать синагогу, чтобы убить людей. Кроме того, в Пятигорске задержали гражданина РФ, планировавшего поджечь здание Еврейской религиозной общины с использованием бутылок с зажигательной смесью.
Главный раввин России Берл Лазар - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Главный раввин России призвал давать жесткий отпор экстремизму
Вчера, 15:25
"Мы очень благодарны сотрудникам правоохранительных органов за их работу и предотвращение большой трагедии. Новость о планировавшихся терактах пришла в период, когда еврейский народ отмечает подряд несколько важных религиозных праздников", - сказал Борода.
Он отметил, что в понедельник вечером наступает Суккот – праздник, когда евреи особенно сильно ощущают защиту Всевышнего.
"В этот праздник многие пойдут в синагоги, и очень важно чувствовать себя еще и в физической безопасности. Важно помнить, что синагоги хорошо охраняются, а в праздничные дни около них дополнительно дежурят отряды полиции", - заявил Борода.
Празднование Суккота (праздник шалашей) начнется в 2025 году вечером в понедельник и продолжится неделю – до 13 октября. Название праздника образуется от еврейского слова "сукка" - шалаш, куща, поэтому Суккот называется праздником шалашей. Праздник Суккот установлен в память о 40-летнем странствовании еврейского народа по пустыне на пути из Египта в Израиль, во время которого евреи жили в палатках. По традиции, в Суккот иудеи строят шалаши (около синагог, общин и своих домов), в которых принято молиться, есть, угощать гостей и отдыхать.
Кадры задержания подозреваемых в подготовке терактов на еврейских культовых объектах - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
ФСБ предотвратила теракты на еврейских культовых объектах
Вчера, 10:33
 
РоссияКрасноярскПятигорскАлександр БородайФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала