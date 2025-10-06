Подмосковные больницы получили микроскопы на сумму более 410 млн рублей

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. В подмосковные медучреждения поставили 22 микроскопа на сумму более 410 миллиона рублей с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Новые приборы поступили в девять медучреждений региона: Московский областной клинический противотуберкулезный диспансер, Московский областной онкодиспансер, МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского, а также в Пушкинскую, Дмитровскую, Луховицкую, Одинцовскую, Наро-Фоминскую и Реутовскую больницы.

"Микроскопы позволяют врачу получить детальное изображение при многократном увеличении, что важно для эффективного оперативного лечения. Кроме того, микроскопы применяются для проведения лабораторных исследований. С начала года мы поставили в больницы Подмосковья 22 микроскопа на общую сумму более 410 миллионов рублей, до конца года установим еще один аппарат", – рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья – министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.

Также специалисты применяют эти приборы для проведения микрохирургических операций в офтальмологии, нейрохирургии, сосудистой хирургии.