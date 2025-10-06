Часики больше не тикают: найдено решение важнейшей женской проблемы

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости, Захар Андреев. Человечество переживает пандемию бесплодия: миллионы пар по всему миру сталкиваются с трудностями при зачатии. Не в последнюю очередь потому, что решают завести детей слишком поздно, когда репродуктивные функции женского организма угасают. Открытие ученых предлагает решение этой проблемы — и одновременно порождает множество других.

Чем позже, тем хуже

По данным ВОЗ, бесплодие затрагивает примерно каждого шестого жителя планеты. "Женский фактор" — одна из ключевых причин. Считается, что на долю женского бесплодия приходится около 37% случаев бесплодия в парах (мужской фактор — около 30%, оба партнера — около 20%, необъяснимое бесплодие — оставшиеся проценты).

Основная проблема — отсрочка деторождения. В современном мире женщины все чаще рожают первого ребенка после 30, а иногда и после 35 лет. Изменился образ жизни и социальные нормы — сначала строят карьеру, обеспечивают финансовое благополучие, выбирают подходящего партнера.

Биология же под новые потребности женщин не подстроилась: запас яйцеклеток ограничен, с возрастом он уменьшается и ухудшается по качеству. Пик фертильности приходится на 20-24 года. После 35 лет вероятность зачатия естественным путем резко снижается, а риск выкидыша и хромосомных аномалий у плода возрастает.

Однако новый эксперимент, похоже, потенциально способен примирить современный образ жизни женщин с их желанием завести детей.

Главная сложность

Авторы исследования — ученые из Университета здравоохранения и науки Орегона (OHSU) в Портленде, США, а также их коллеги из других научных центров. Статья опубликована в журнале Nature Communications.

В ходе работы специалисты применили методы, впервые опробованные при клонировании овечки Долли в 1997-м: извлекли ядро из обычной клетки кожи, содержащее основную часть генетической информации, и пересадили его в донорскую яйцеклетку, предварительно лишенную собственного ядра. В отличие от эксперимента с Долли, где участвовал один родитель, этот метод привел к получению эмбрионов, содержащих и материнские, и отцовские хромосомы.

Основная сложность заключалась в том, чтобы обеспечить правильное количество хромосом в перепрограммированной оплодотворенной яйцеклетке: половые клетки — сперматозоиды и яйцеклетки — содержат по 23 хромосомы, что составляет половину от 46, обнаруженных в обычных клетках человека, например, клетках кожи. Команде исследователей удалось разработать метод удаления лишних хромосом, имитирующий естественное деление клеток. Этот процесс, названный митомейозом, позволил получить 82 функциональные незрелые яйцеклетки, которые затем были оплодотворены в лабораторных условиях.

"Доказательство концепции"

По словам авторов работы, их достижение открывает большие перспективы в репродуктивной медицине.

"Это позволит женщинам старшего возраста или женщинам, по какой-либо причине не имеющим яйцеклеток (например, ранее проходившим лечение от рака), иметь генетически родственного ребенка", — говорит соавтор исследования Паула Амато, профессор акушерства и гинекологии в Медицинской школе Университета штата Огайо.

Однако эффективность метода пока остается низкой. Менее девяти процентов созданных яйцеклеток достигли стадии бластоцисты, соответствующей пяти-шести дням развития. Все полученные эмбрионы оказались хромосомно аномальными и не были бы жизнеспособны, что демонстрирует необходимость дальнейшего совершенствования технологии.

Еще один соавтор исследования, Шухрат Миталипов, директор Центра эмбриональных клеток и генной терапии OHSU, отметил, что даже при естественном размножении лишь около трети эмбрионов развиваются до стадии бластоцисты.

"На данном этапе это всего лишь доказательство концепции, необходимы дальнейшие исследования для подтверждения эффективности и безопасности перед будущим клиническим применением", — говорится в исследовании.

"Это прорыв"

Российские эксперты называют результаты исследования огромным шагом вперед для науки.

"Это действительно научный прорыв. Впервые на человеческом материале показано, что ядро обычной кожной клетки можно "переобучить" внутри донорской яйцеклетки. В результате оно начинает работать как полноценная половая клетка — яйцеклетка, способная участвовать в оплодотворении", — объясняет РИА Новости Павел Базанов, медицинский директор и главный репродуктолог Ecofamily Clinic.

По его словам, главная проблема предыдущих попыток создания яйцеклеток из клеток тела заключалась в том, что ядро сохраняло все 46 хромосом. Это делало клетку нефункциональной. Технология митомейоза — особого режима деления клеток, комбинации митоза и мейоза — заставила ядро кожной клетки сбросить лишний набор и сохранить только 23 хромосомы.

Однако пока рано говорить об этой технологии как о методе лечения бесплодия. Кроме того, несмотря на очевидные преимущества, она несет ряд потенциальных угроз и проблем — включая медицинские, этические, правовые и социальные.

Традиционные ценности под угрозой?

"Во-первых, перед использованием необходимо убедиться, что созданные яйцеклетки здоровы и функциональны. Есть вероятность возникновения ошибок в процессе преобразования клеток, что может повлиять на здоровье будущего поколения. Например, пока полученные этой технологией эмбрионы несут генетические аномалии", — говорит Екатерина Суркова, кандидат биологических наук, руководитель научных коммуникаций медико-генетического центра Genotek.

Кроме того, продолжает она, новая технология может изменить представления о традиционных формах семейных связей и ответственности родителей.

"Могут возникнуть психологические трудности с осознанием себя матерью после получения таким методом яйцеклеток", — считает биолог.

Необходимо также определить статус искусственных яйцеклеток.

"Будут ли они считаться полноценными биологическими материалами, подлежащими регулированию и защите? Также возникает проблема прав собственности: каковы права пациента на созданные яйцеклетки и полученных из них потомков?" — задается вопросами Суркова.