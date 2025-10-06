Две новые модельные библиотеки начали работать в Смоленской области

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Две модельные библиотеки открылись в Смоленской области, учреждения появились в Ярцеве и в селе Катынь Смоленского округа, сообщает пресс-служба регправительства.

"В Смоленской области в настоящее время открыто 14 модельных библиотек. Это учреждения нового поколения, в которых комфортно отдыхать, заниматься, проводить творческие встречи. Уверен, что библиотеки станут настоящим центром культурного развития для жителей", – отметил губернатор региона Василий Анохин, его слова приводит пресс-служба.

В Ярцеве учреждение открыли на базе обновленной Центральной районной библиотеки. После ремонта в ней появилось новое офисное оборудование, интерактивные зоны с очками виртуальной реальности. Пространство оборудовали кондиционерами и высокоскоростным интернетом, а книжный фонд пополнили почти 4,5 тысячи новых изданий.

В Катыни модельная библиотека расположена на Витебском шоссе. Посетителям доступен широкий перечень литературы для детей, а также инновационные форматы проведения досуга. Сюда поступило почти 5 тысяч книг. Для учреждения закупили современную компьютерную технику: планшеты, цифровое пианино, световую песочницу, флипчарты, проектор с экраном, телевизоры, аудиосистемы и другие устройства.