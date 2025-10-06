Рейтинг@Mail.ru
Две новые модельные библиотеки начали работать в Смоленской области
Смоленская область
Смоленская область
 
14:52 06.10.2025
Две новые модельные библиотеки начали работать в Смоленской области
Две новые модельные библиотеки начали работать в Смоленской области - РИА Новости, 06.10.2025
Две новые модельные библиотеки начали работать в Смоленской области
Две модельные библиотеки открылись в Смоленской области, учреждения появились в Ярцеве и в селе Катынь Смоленского округа, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.10.2025
смоленская область
смоленская область
катынь
василий анохин
смоленская область
катынь
Новости
смоленская область, катынь, василий анохин
Смоленская область, Смоленская область, Катынь, Василий Анохин
Две новые модельные библиотеки начали работать в Смоленской области

Две модельные библиотеки открыли в Смоленской области в Ярцеве и селе Катынь

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВид на Успенский собор в Смоленске
Вид на Успенский собор в Смоленске - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Вид на Успенский собор в Смоленске. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Две модельные библиотеки открылись в Смоленской области, учреждения появились в Ярцеве и в селе Катынь Смоленского округа, сообщает пресс-служба регправительства.
"В Смоленской области в настоящее время открыто 14 модельных библиотек. Это учреждения нового поколения, в которых комфортно отдыхать, заниматься, проводить творческие встречи. Уверен, что библиотеки станут настоящим центром культурного развития для жителей", – отметил губернатор региона Василий Анохин, его слова приводит пресс-служба.
Смоленские рабочие взяли три призовых места на федеральном конкурсе Лучший по профессии - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Смоленские рабочие взяли три приза на федеральном конкурсе
3 октября, 14:53
В Ярцеве учреждение открыли на базе обновленной Центральной районной библиотеки. После ремонта в ней появилось новое офисное оборудование, интерактивные зоны с очками виртуальной реальности. Пространство оборудовали кондиционерами и высокоскоростным интернетом, а книжный фонд пополнили почти 4,5 тысячи новых изданий.
В Катыни модельная библиотека расположена на Витебском шоссе. Посетителям доступен широкий перечень литературы для детей, а также инновационные форматы проведения досуга. Сюда поступило почти 5 тысяч книг. Для учреждения закупили современную компьютерную технику: планшеты, цифровое пианино, световую песочницу, флипчарты, проектор с экраном, телевизоры, аудиосистемы и другие устройства.
Новые модельные библиотеки созданы по национальному проекту "Семья".
Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Анохин: еще пять "земских учителей" устроились в школы Смоленской области
3 октября, 19:40
 
Смоленская областьСмоленская областьКатыньВасилий Анохин
 
 
