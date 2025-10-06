ПВО сбила восемь беспилотников над российскими регионами

«

"Шестого октября 2025 года в период с 20.40 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре - над территорией Курской области, два - над территорией Брянской области, один - над территорией Белгородской области и один - над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.