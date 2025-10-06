https://ria.ru/20251006/bespilotniki-2046734072.html
ПВО сбила восемь беспилотников над российскими регионами
Российские средства ПВО уничтожили и перехватили четыре беспилотника над Курской областью, два - над Брянской, один - над Белгородской и один - над Крымом,... РИА Новости, 06.10.2025
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Республика Крым, Брянская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
