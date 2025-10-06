Рейтинг@Mail.ru
ПВО сбила восемь беспилотников над российскими регионами
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:21 06.10.2025
ПВО сбила восемь беспилотников над российскими регионами
ПВО сбила восемь беспилотников над российскими регионами - РИА Новости, 06.10.2025
ПВО сбила восемь беспилотников над российскими регионами
Российские средства ПВО уничтожили и перехватили четыре беспилотника над Курской областью, два - над Брянской, один - над Белгородской и один - над Крымом,... РИА Новости, 06.10.2025
2025
ПВО сбила восемь беспилотников над российскими регионами

Силы ПВО перехватили и уничтожили восемь украинских БПЛА над 4 регионами России

Российский военный у зенитного ракетного комплекса "Тор М-1"
Российский военный у зенитного ракетного комплекса Тор М-1
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военный у зенитного ракетного комплекса "Тор М-1". Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили и перехватили четыре беспилотника над Курской областью, два - над Брянской, один - над Белгородской и один - над Крымом, сообщили в Минобороны России.
«

"Шестого октября 2025 года в период с 20.40 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре - над территорией Курской области, два - над территорией Брянской области, один - над территорией Белгородской области и один - над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.

Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
