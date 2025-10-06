Рейтинг@Mail.ru
ПВО ночью сбила 251 украинский беспилотник - РИА Новости, 06.10.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
07:39 06.10.2025 (обновлено: 07:55 06.10.2025)
ПВО ночью сбила 251 украинский беспилотник
Средства ПВО уничтожили за ночь 251 украинский беспилотник над территорией России, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.10.2025
россия, республика крым, курская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Республика Крым, Курская область
МОСКВА, ​6 окт - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили за ночь 251 украинский беспилотник над территорией России, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 251 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 40 - над территорией Республики Крым, 34 - над территорией Курской области, 30 - над территорией Белгородской области, 20 - над территорией Нижегородской области, 17 - над территорией Воронежской области, 11 - над территорией Краснодарского края, по восемь БПЛА сбиты над территориями Брянской и Тульской областей, четыре – над территорией Рязанской области, по два БПЛА - над территориями Владимирской, Ивановской, Калужской, Тамбовской и Орловской областей, по одному - над территорией Липецкой области и над Московским регионом, также 62 БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря и пять - над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении.
Боевики ВСУ понесли потери в районе Константиновки
Специальная военная операция на УкраинеРоссияРеспублика КрымКурская область
 
 
