ПВО ночью сбила 251 украинский беспилотник

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили за ночь 251 украинский беспилотник над территорией России, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 251 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 40 - над территорией Республики Крым, 34 - над территорией Курской области, 30 - над территорией Белгородской области, 20 - над территорией Нижегородской области, 17 - над территорией Воронежской области, 11 - над территорией Краснодарского края, по восемь БПЛА сбиты над территориями Брянской и Тульской областей, четыре – над территорией Рязанской области, по два БПЛА - над территориями Владимирской, Ивановской, Калужской, Тамбовской и Орловской областей, по одному - над территорией Липецкой области и над Московским регионом, также 62 БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря и пять - над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении.