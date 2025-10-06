https://ria.ru/20251006/bespilotniki-2046564623.html
Над Тульской областью ночью уничтожили восемь беспилотников
Восемь беспилотников уничтожено над Тульской областью за ночь, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. РИА Новости, 06.10.2025
Над Тульской областью ночью уничтожили восемь беспилотников
