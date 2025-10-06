Рейтинг@Mail.ru
Над Тульской областью ночью уничтожили восемь беспилотников - РИА Новости, 06.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:34 06.10.2025
Над Тульской областью ночью уничтожили восемь беспилотников
Над Тульской областью ночью уничтожили восемь беспилотников
Восемь беспилотников уничтожено над Тульской областью за ночь, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
специальная военная операция на украине
безопасность
тульская область
дмитрий миляев
министерство обороны рф (минобороны рф)
тульская область
безопасность, тульская область, дмитрий миляев, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Тульская область, Дмитрий Миляев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Тульской областью ночью уничтожили восемь беспилотников

Силы ПВО ночью уничтожили восемь беспилотников над Тульской областью

© РИА Новости / Евгений Биятов | ЗРК "Тор-М2"
ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
ЗРК "Тор-М2". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Восемь беспилотников уничтожено над Тульской областью за ночь, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
"Прошедшей ночью в небе над Тульской областью подразделения ПВО Минобороны России уничтожили восемь украинских беспилотников. Пострадавших нет. Повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
При этом, по словам Миляева, опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.
Зенитно ракетно-пушечный комплекс Панцирь - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
ПВО сбила беспилотник, летевший на Москву
06:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьТульская областьДмитрий МиляевМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Обсуждения
Заголовок открываемого материала