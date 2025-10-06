https://ria.ru/20251006/besilotnik-2046563206.html
ПВО сбила беспилотник, летевший на Москву
ПВО сбила беспилотник, летевший на Москву
ПВО сбила беспилотник, летевший на Москву
Сбит беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 06.10.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
москва
сергей собянин
москва
происшествия, москва, сергей собянин
ПВО сбила беспилотник, летевший на Москву
Собянин: силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву