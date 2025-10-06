Биржевая цена бензина Аи-92 обновила исторический рекорд

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже достигла абсолютного рекорда и превысила 74 тысячи рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов.

Цена на бензин Аи-9 2 по территориальному индексу Европейской части России за торговый день подорожала на 0,46% - до 74 202 рублей за тонну. При этом бензин Аи-9 5 подешевел на 0,72%, до 79 781 рубля за тонну.

Летнее дизтопливо к закрытию торгов понедельника выросло в цене на 0,53% - до 71 330 рублей за тонну. Межсезонное дизотпливо подорожало на 0,42%, до 70 362 рублей за тонну, зимнее - на 0,12%, до 77 407 рублей.

Цена на сжиженные углеводородные газы (СУГи) выросла на 0,76%, до 19 881 рубля за тонну, мазут - на 2,64%, до 23 073 рублей. Тонна авиакеросина подорожала на 2% - до 76 680 рублей.

Правительство РФ продлило до конца года эмбарго на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров, а также ввело запрет на экспорт дизельного и судового топлива и прочих газойлей для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год).

Биржевые и розничные цены на бензин в России заметными темпами растут этим летом и осенью. Главы некоторых субъектов РФ начали жаловаться на дефицит топлива на местных АЗС. Вице-премьер РФ Александр Новак в разговоре с журналистами в сентябре признал, что небольшой дефицит нефтепродуктов есть, но он покрывается за счет накопленных остатков.