Над Белгородом прогремели взрывы

Серия взрывов прозвучала в Белгороде во время действия ракетной опасности, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T22:39:00+03:00
2025-10-06T22:39:00+03:00
2025-10-06T22:40:00+03:00
2025
