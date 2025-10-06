В Белгороде временно отключили наружное освещение

БЕЛГОРОД, 6 окт - РИА Новости. Мэр Белгорода Валентин Демидов заявил, что на некоторых участках улиц временно отключено наружное освещение, чтобы ускорить восстановление энергоснабжения.

По его словам, снижение нагрузки на сети позволит энергетикам быстрее выполнить все задачи и обеспечить стабильное электроснабжение.