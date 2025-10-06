Рейтинг@Mail.ru
21:31 06.10.2025
В Белгороде временно отключили наружное освещение
В Белгороде временно отключили наружное освещение
Мэр Белгорода Валентин Демидов заявил, что на некоторых участках улиц временно отключено наружное освещение, чтобы ускорить восстановление энергоснабжения. РИА Новости, 06.10.2025
В Белгороде временно отключили наружное освещение

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение на проспекте Ватутина в Белгороде
Автомобильное движение на проспекте Ватутина в Белгороде - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Автомобильное движение на проспекте Ватутина в Белгороде. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 6 окт - РИА Новости. Мэр Белгорода Валентин Демидов заявил, что на некоторых участках улиц временно отключено наружное освещение, чтобы ускорить восстановление энергоснабжения.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в понедельник сообщил, что проблемы с электричеством возникли улицах в Белгороде в результате удара ВСУ по объекту инфраструктуры.
«
"В Белгороде отключено наружное освещение на некоторых участках улиц. Эта временная мера, которая связана с работами по восстановлению энергоснабжения жилых домов и социальных объектов в южной части города", - написал Демидов в своем Telegram-канале.
По его словам, снижение нагрузки на сети позволит энергетикам быстрее выполнить все задачи и обеспечить стабильное электроснабжение.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Россия еще не знает, что обречена: ЕС и НАТО убедились, что Украина победит
1 октября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородБелгородская областьВалентин ДемидовВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
