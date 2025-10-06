В Белгороде временно отключили наружное освещение

https://ria.ru/20251006/belgorod-2046724575.html
Мэр Белгорода Валентин Демидов заявил, что на некоторых участках улиц временно отключено наружное освещение, чтобы ускорить восстановление энергоснабжения. РИА Новости, 06.10.2025
