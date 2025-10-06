Число погибших при ударе ВСУ по Белгороду выросло до двух

БЕЛГОРОД, 6 окт — РИА Новости. Число погибших при ракетном ударе ВСУ по Белгороду выросло до двух, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В больнице в отделении реанимации скончался мужчина, пострадавший сегодня во время ракетного удара в Белгороде. Он находился в крайне тяжелом состоянии. Врачи делали все возможное, но спасти его не удалось", — написал глава региона.
Еще один мирный житель погиб при этой же атаке прямо на рабочем месте. В этот момент он помогал справиться с последствиями предыдущего обстрела украинских боевиков.
После удара на нескольких улицах Белгорода начались перебои с электричеством. Также в городе частично отключились светофоры. На месте работают аварийные и оперативные службы.
Накануне вечером Гладков сообщил о повреждении объекта энергетической инфраструктуры после очередного обстрела ВСУ. По данным на утро понедельника, энергетики восстанавливают электроснабжение 5,4 тысячи жителей в 23 населенных пунктах.
Украинские боевики ежедневно атакуют приграничные регионы России. С августа 2024 года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
