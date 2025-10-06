Рейтинг@Mail.ru
Число погибших при ударе ВСУ по Белгороду выросло до двух
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:56 06.10.2025 (обновлено: 17:01 06.10.2025)
Число погибших при ударе ВСУ по Белгороду выросло до двух
Число погибших при ударе ВСУ по Белгороду выросло до двух
Число погибших при ракетном ударе ВСУ по Белгороду выросло до двух, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 06.10.2025
Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 6 окт — РИА Новости. Число погибших при ракетном ударе ВСУ по Белгороду выросло до двух, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В больнице в отделении реанимации скончался мужчина, пострадавший сегодня во время ракетного удара в Белгороде. Он находился в крайне тяжелом состоянии. Врачи делали все возможное, но спасти его не удалось", — написал глава региона.
Еще один мирный житель погиб при этой же атаке прямо на рабочем месте. В этот момент он помогал справиться с последствиями предыдущего обстрела украинских боевиков.
После удара на нескольких улицах Белгорода начались перебои с электричеством. Также в городе частично отключились светофоры. На месте работают аварийные и оперативные службы.
Накануне вечером Гладков сообщил о повреждении объекта энергетической инфраструктуры после очередного обстрела ВСУ. По данным на утро понедельника, энергетики восстанавливают электроснабжение 5,4 тысячи жителей в 23 населенных пунктах.
Украинские боевики ежедневно атакуют приграничные регионы России. С августа 2024 года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
