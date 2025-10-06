Рейтинг@Mail.ru
Гладков сообщил о перебоях с электричеством в Белгороде после удара ВСУ - РИА Новости, 06.10.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
15:11 06.10.2025 (обновлено: 15:22 06.10.2025)
Гладков сообщил о перебоях с электричеством в Белгороде после удара ВСУ
Гладков сообщил о перебоях с электричеством в Белгороде после удара ВСУ - РИА Новости, 06.10.2025
Гладков сообщил о перебоях с электричеством в Белгороде после удара ВСУ
Проблемы с электричеством возникли улицах в Белгороде в результате удара ВСУ по объекту инфраструктуры, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 06.10.2025
Гладков сообщил о перебоях с электричеством в Белгороде после удара ВСУ

Гладков: после удара ВСУ на ряде улиц в Белгороде есть проблемы с электричеством

В Белгороде - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
В Белгороде. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 6 окт – РИА Новости. Проблемы с электричеством возникли улицах в Белгороде в результате удара ВСУ по объекту инфраструктуры, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В результате удара по объекту инфраструктуры в Белгороде на ряде улиц наблюдаются проблемы с электричеством. Все аварийные и оперативные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
В Белгороде частично отключились светофоры, добавили в городской администрации.
"На Харьковской горе не работают несколько светофорных объектов. Сбои зафиксированы на пересечении Щорса-Автомобилистов, Щорса-Конева, Щорса-Есенина, Щорса-Архиерейская, Буденного-60 лет Октября, Спортивная-Губкина, Буденного–Конева. Нарушения в работе связаны с отсутствием электропитания", - говорится в Telegram-канале мэрии.

Уточняется, что в ближайшее время на перекрестках будут работать регулировщики.
Специальная военная операция на Украине
 
 
