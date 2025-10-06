Гладков сообщил о перебоях с электричеством в Белгороде после удара ВСУ

«

"На Харьковской горе не работают несколько светофорных объектов. Сбои зафиксированы на пересечении Щорса-Автомобилистов, Щорса-Конева, Щорса-Есенина, Щорса-Архиерейская, Буденного-60 лет Октября, Спортивная-Губкина, Буденного–Конева. Нарушения в работе связаны с отсутствием электропитания", - говорится в Telegram-канале мэрии.