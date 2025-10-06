Гладков сообщил о перебоях с электричеством в Белгороде после удара ВСУ

БЕЛГОРОД, 6 окт – РИА Новости. Проблемы с электричеством возникли улицах в Белгороде в результате удара ВСУ по объекту инфраструктуры, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В результате удара по объекту инфраструктуры в Белгороде на ряде улиц наблюдаются проблемы с электричеством. Все аварийные и оперативные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
В Белгороде частично отключились светофоры, добавили в городской администрации.
«
"На Харьковской горе не работают несколько светофорных объектов. Сбои зафиксированы на пересечении Щорса-Автомобилистов, Щорса-Конева, Щорса-Есенина, Щорса-Архиерейская, Буденного-60 лет Октября, Спортивная-Губкина, Буденного–Конева. Нарушения в работе связаны с отсутствием электропитания", - говорится в Telegram-канале мэрии.
Уточняется, что в ближайшее время на перекрестках будут работать регулировщики.