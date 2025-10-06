ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду

"Погиб мужчина до прибытия бригады скорой помощи. <...> Он погиб на рабочем месте, помогая справиться с последствиями предыдущего обстрела", — написал глава региона.

Еще один местный житель получил проникающее осколочное ранение легкого, его в тяжелом состоянии везут в областную клиническую больницу, добавил Гладков.