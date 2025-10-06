ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду

БЕЛГОРОД, 6 окт — РИА Новости. Украинские военные нанесли ракетный удар по Белгороду, погиб мужчина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Погиб мужчина до прибытия бригады скорой помощи. <...> Он погиб на рабочем месте, помогая справиться с последствиями предыдущего обстрела", — написал глава региона.
Еще один местный житель получил проникающее осколочное ранение легкого, его в тяжелом состоянии везут в областную клиническую больницу, добавил Гладков.
После атаки на нескольких улицах Белгорода начались перебои с электричеством. Также в городе частично отключились светофоры. На месте работают аварийные и оперативные службы.
Накануне вечером Гладков сообщил о повреждении объекта энергетической инфраструктуры после очередного обстрела ВСУ. По данным на утро понедельника, энергетики восстанавливают электроснабжение 5,4 тысячи жителей в 23 населенных пунктах.
Украинские боевики ежедневно обстреливают приграничные регионы России. С августа 2024 года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
