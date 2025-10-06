Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области 40 тысяч жителей остались без света после обстрела
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
00:37 06.10.2025 (обновлено: 09:42 06.10.2025)
В Белгородской области 40 тысяч жителей остались без света после обстрела
В Белгородской области 40 тысяч жителей остались без света после обстрела
Около 40 тысяч жителей Белгородской области остались без света после обстрела ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 06.10.2025
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины

В Белгородской области 40 тысяч жителей остались без света после обстрела

© РИА НовостиБелгород остался без энергоснабжения после удара ВСУ
Белгород остался без энергоснабжения после удара ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости
Белгород остался без энергоснабжения после удара ВСУ
БЕЛГОРОД, 6 окт — РИА Новости. Около 40 тысяч жителей Белгородской области остались без света после обстрела ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"У нас значительное повреждение электроснабжения в семи муниципальных образованиях, почти 40 тысяч на сегодняшний день, на сегодняшнюю минуту без электроэнергии", — сказал он в видеообращении.
Последствия обстрела в Белгороде - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Несколько белгородских больниц перешли на резервные источники питания
Вчера, 22:16
На местах находятся аварийные бригады, добавил Гладков.
В понедельник утром он заявил, что энергетики восстанавливают электроснабжение 5,4 тысячи жителей в 23 населенных пунктах — это Белгород, Белгородский, Валуйский и Волоконовский районы, а также Грайворонский и Шебекинский округа.
ВСУ ежедневно атакуют приграничные регионы России. С августа 2024-го в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
Происшествия
Белгородская область
Белгород
Вячеслав Гладков
Вооруженные силы Украины
 
 
