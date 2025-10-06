https://ria.ru/20251006/belgorod-2046551191.html
В Белгородской области 40 тысяч жителей остались без света после обстрела
Около 40 тысяч жителей Белгородской области остались без света после обстрела ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 06.10.2025
