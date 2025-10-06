Ядовитым отходам нужна защита от селей, чтобы не погубить Байкал.

Город Байкальск находится на южном побережье озера Байкал в Иркутской области, у подножия горного хребта Хамар-Дабан, в зоне сейсмической активности и селевой опасности. Крупнейшее предприятие региона — Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат, проработавший почти полвека, закрылся в 2013 году. Комбинат оставил "в наследство" шесть миллионов кубометров ядовитых отходов, которые до сих пор остаются экологическим риском. И виной тому не только сами карты-накопители БЦБК с токсичными отбросами, но и возможные селевые потоки, которые могут смыть щелочные стоки из этих резервуаров в чистейшее озеро планеты.

Карты-накопители БЦБК — сложные инженерные сооружения с многослойной гидроизоляцией из природных и синтетических материалов. В них собирали побочные продукты, образующиеся при варке целлюлозы: щелок, золу, шлам-лигнин и другие. Резервуары были построены по проекту 1964 года и стоят до сих пор. На полигоне на берегу озера Байкал семь таких накопителей. И они выполнили свою функцию — не допустили попадание отходов комбината в Байкал. Избежать загрязнения озера можно, реконструировав еще советскую селевую защиту и перенаправив возможные грязевые потоки и камни с гор в другое русло. Парадокс в том, что это мешает сделать закон об охране озера Байкал.

Селевая защита — это комплекс инженерных и строительных мероприятий, направленных на предупреждение зарождения селей и ограничение их вредного воздействия. Но для их проведения нужно точечно срубить деревья. А этого нельзя сделать по закону, который запрещает сплошную рубку леса в Центральной экологической зоне вокруг Байкала. Решить эту проблему помогут поправки в закон об охране озера Байкал, которые были приняты в первом чтении еще в 2023 году, но "застряли" в согласованиях. Их рассмотрения нет и в календаре заседаний парламента на осеннюю сессию. Авторы поправок предлагают установить правила, которые позволят строить и реконструировать в том числе селезащитные сооружения, разрешив для этих целей сплошную рубку леса.

"На сегодняшний день у нас разрабатывается проект по реконструкции селезащитных сооружений. И реализация этого проекта затрудняется тем, что запрещены сплошные рубки на нашей территории. Эти карты-накопители представляют угрозу. Если пойдет сель и их уровень поднимется, то они сразу же попадут в Байкал", — рассказывает жительница Байкальска Александра.

Об угрозе селей в этом районе предупреждают и ученые. Институт динамики систем и теории управления Сибирского отделения РАН и Институт земной коры РАН смоделировали селевой риск в районе карт-отстойников БЦБК. Результаты исследования неутешительные: повторяемость схода катастрофических селей — один раз в 55-60 лет. Предыдущие были в 1927-м и 1971-м, то есть 54 года назад — а значит, времени на раскачку не осталось.

По маршруту схода селей, которые сложились за предыдущие 100 лет, находятся не только карты-накопители БЦБК, но также и железнодорожная магистраль Транссиб и федеральная автомобильная дорога Москва — Владивосток. Все они в зоне риска.

"Байкал у нас один. Байкал — это наше общее достояние, наше священное море. Как можно его не любить или не гордиться? Наш главный приоритет — это сохранение чистоты Байкала и его уникальности", — говорит глава Бурятии Алексей Цыденов.