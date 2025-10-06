Рейтинг@Mail.ru
Ядовитым отходам нужна защита от селей, чтобы не погубить Байкал
11:00 06.10.2025 (обновлено: 15:04 06.10.2025)
Ядовитым отходам нужна защита от селей, чтобы не погубить Байкал
Ядовитым отходам нужна защита от селей, чтобы не погубить Байкал
Ядовитым отходам нужна защита от селей, чтобы не погубить Байкал
Город Байкальск находится на южном побережье озера Байкал в Иркутской области, у подножия горного хребта Хамар-Дабан, в зоне сейсмической активности и селевой опасности. Крупнейшее предприятие региона — Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат, проработавший почти полвека, закрылся в 2013 году. Комбинат оставил "в наследство" шесть миллионов кубометров ядовитых отходов, которые до сих пор остаются экологическим риском. И виной тому не только сами карты-накопители БЦБК с токсичными отбросами, но и возможные селевые потоки, которые могут смыть щелочные стоки из этих резервуаров в чистейшее озеро планеты.
Карты-накопители БЦБК — сложные инженерные сооружения с многослойной гидроизоляцией из природных и синтетических материалов. В них собирали побочные продукты, образующиеся при варке целлюлозы: щелок, золу, шлам-лигнин и другие. Резервуары были построены по проекту 1964 года и стоят до сих пор. На полигоне на берегу озера Байкал семь таких накопителей. И они выполнили свою функцию — не допустили попадание отходов комбината в Байкал. Избежать загрязнения озера можно, реконструировав еще советскую селевую защиту и перенаправив возможные грязевые потоки и камни с гор в другое русло. Парадокс в том, что это мешает сделать закон об охране озера Байкал.
© РИА Новости / Николай Рютин | Перейти в медиабанкВид на город Байкальск
Вид на город Байкальск - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости / Николай Рютин
Перейти в медиабанк
Вид на город Байкальск. Архивное фото
Селевая защита — это комплекс инженерных и строительных мероприятий, направленных на предупреждение зарождения селей и ограничение их вредного воздействия. Но для их проведения нужно точечно срубить деревья. А этого нельзя сделать по закону, который запрещает сплошную рубку леса в Центральной экологической зоне вокруг Байкала. Решить эту проблему помогут поправки в закон об охране озера Байкал, которые были приняты в первом чтении еще в 2023 году, но "застряли" в согласованиях. Их рассмотрения нет и в календаре заседаний парламента на осеннюю сессию. Авторы поправок предлагают установить правила, которые позволят строить и реконструировать в том числе селезащитные сооружения, разрешив для этих целей сплошную рубку леса.
"На сегодняшний день у нас разрабатывается проект по реконструкции селезащитных сооружений. И реализация этого проекта затрудняется тем, что запрещены сплошные рубки на нашей территории. Эти карты-накопители представляют угрозу. Если пойдет сель и их уровень поднимется, то они сразу же попадут в Байкал", — рассказывает жительница Байкальска Александра.
Об угрозе селей в этом районе предупреждают и ученые. Институт динамики систем и теории управления Сибирского отделения РАН и Институт земной коры РАН смоделировали селевой риск в районе карт-отстойников БЦБК. Результаты исследования неутешительные: повторяемость схода катастрофических селей — один раз в 55-60 лет. Предыдущие были в 1927-м и 1971-м, то есть 54 года назад — а значит, времени на раскачку не осталось.
© РИА Новости / Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанкМыс Бурхан, скала Шаманка на острове Ольхон в Иркутской области
Мыс Бурхан, скала Шаманка на острове Ольхон в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в медиабанк
Мыс Бурхан, скала Шаманка на острове Ольхон в Иркутской области
По маршруту схода селей, которые сложились за предыдущие 100 лет, находятся не только карты-накопители БЦБК, но также и железнодорожная магистраль Транссиб и федеральная автомобильная дорога Москва — Владивосток. Все они в зоне риска.
"Байкал у нас один. Байкал — это наше общее достояние, наше священное море. Как можно его не любить или не гордиться? Наш главный приоритет — это сохранение чистоты Байкала и его уникальности", — говорит глава Бурятии Алексей Цыденов.
Завершение работ по ликвидации отходов БЦБК запланировано на 2027 год. Благодаря очистке территории у города Байкальска появятся новые площади. Главное, чтобы и сегодня и завтра последствия от селевых потоков были минимизированы. А для этого нужны поправки в закон об охране озера Байкал, которые поддержаны правительством, согласованы Генеральной прокуратурой, Российской академией наук и внесены в Госдуму. В них четко расписан порядок принятия решений и лесовосстановительные мероприятия. И полномочия о выделении земли под реконструкцию и строительство инфраструктуры передаются в Москву на уровень межведомственной комиссии. Поэтому злоупотребления на местах невозможны.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкОзеро Байкал возле села Турка в Республике Бурятия
Озеро Байкал возле села Турка в Республике Бурятия - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Озеро Байкал возле села Турка в Республике Бурятия
 
