В Башкирии в ДТП с лосем погиб водитель
В Башкирии в ДТП с лосем погиб водитель - РИА Новости, 06.10.2025
В Башкирии в ДТП с лосем погиб водитель
Один человек погиб, трое пострадали в результате столкновения автомобиля с лосем в Башкирии, сообщает пресс-служба ГАИ по региону. РИА Новости, 06.10.2025
В Башкирии в ДТП с лосем погиб водитель
УФА, 6 окт - РИА Новости. Один человек погиб, трое пострадали в результате столкновения автомобиля с лосем в Башкирии, сообщает пресс-служба ГАИ по региону.
Авария произошла в Архангельском районе на 47-м километре автодороги Уфа-Инзер-Белорецк. По предварительным данным, 32-летний местный житель за рулём "Лады Гранта" при обгоне совершил наезд на лося, после чего съехал в кювет и врезался на дерево.
"В результате ДТП водитель скончался до приезда скорой медицинской помощи. Его три пассажира госпитализированы. Животное погибло. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа", - сообщает пресс-служба Госавтоинспекции республики.