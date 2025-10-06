Рейтинг@Mail.ru
В Башкирии в ДТП с лосем погиб водитель
11:19 06.10.2025
В Башкирии в ДТП с лосем погиб водитель
В Башкирии в ДТП с лосем погиб водитель
Один человек погиб, трое пострадали в результате столкновения автомобиля с лосем в Башкирии, сообщает пресс-служба ГАИ по региону. РИА Новости, 06.10.2025
Происшествия
В Башкирии в ДТП с лосем погиб водитель

Один человек погиб, трое пострадали в ДТП с лосем в Башкирии

УФА, 6 окт - РИА Новости. Один человек погиб, трое пострадали в результате столкновения автомобиля с лосем в Башкирии, сообщает пресс-служба ГАИ по региону.
Авария произошла в Архангельском районе на 47-м километре автодороги Уфа-Инзер-Белорецк. По предварительным данным, 32-летний местный житель за рулём "Лады Гранта" при обгоне совершил наезд на лося, после чего съехал в кювет и врезался на дерево.
"В результате ДТП водитель скончался до приезда скорой медицинской помощи. Его три пассажира госпитализированы. Животное погибло. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа", - сообщает пресс-служба Госавтоинспекции республики.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
