В Башкирии в ДТП с лосем погиб водитель

УФА, 6 окт - РИА Новости. Один человек погиб, трое пострадали в результате столкновения автомобиля с лосем в Башкирии, сообщает пресс-служба ГАИ по региону.

Авария произошла в Архангельском районе на 47-м километре автодороги Уфа-Инзер-Белорецк. По предварительным данным, 32-летний местный житель за рулём "Лады Гранта" при обгоне совершил наезд на лося, после чего съехал в кювет и врезался на дерево.