Рейтинг@Mail.ru
В Краснодарском крае объяснили необходимость ограничений на отдельных АЗС - РИА Новости, 06.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:40 06.10.2025
https://ria.ru/20251006/azs-2046630079.html
В Краснодарском крае объяснили необходимость ограничений на отдельных АЗС
В Краснодарском крае объяснили необходимость ограничений на отдельных АЗС - РИА Новости, 06.10.2025
В Краснодарском крае объяснили необходимость ограничений на отдельных АЗС
Возможные ограничения на отдельных автозаправочных станциях в Краснодарском крае носят временный характер и связаны с логистикой, сообщили в оперативном штабе... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T13:40:00+03:00
2025-10-06T13:40:00+03:00
краснодарский край
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770519825_0:120:3428:2048_1920x0_80_0_0_c3ab4fd1f02aa156c5f9aead7514e1bf.jpg
https://ria.ru/20251006/toplivo-2046627318.html
краснодарский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770519825_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b3aaaf351dd7c4977b1ddd467c437c20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
краснодарский край, россия, происшествия
Краснодарский край, Россия, Происшествия
В Краснодарском крае объяснили необходимость ограничений на отдельных АЗС

Возможные ограничения на отдельных АЗС на Кубани носят временный характер

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкРабота АЗС
Работа АЗС - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 6 окт - РИА Новости. Возможные ограничения на отдельных автозаправочных станциях в Краснодарском крае носят временный характер и связаны с логистикой, сообщили в оперативном штабе региона.
"Информации о массовом закрытии АЗС в муниципалитетах в министерство (ТЭК и ЖКХ региона - ред.) не поступало. Возможные ограничения на отдельных заправках носят временный характер и связаны с логистикой", - говорится в сообщении краевого оперштаба.
Работа автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Власти Краснодарского края оценили ситуацию с поставками топлива
Вчера, 13:32
 
Краснодарский крайРоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала