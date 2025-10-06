https://ria.ru/20251006/azs-2046630079.html
В Краснодарском крае объяснили необходимость ограничений на отдельных АЗС
Возможные ограничения на отдельных автозаправочных станциях в Краснодарском крае носят временный характер и связаны с логистикой, сообщили в оперативном штабе... РИА Новости, 06.10.2025
В Краснодарском крае объяснили необходимость ограничений на отдельных АЗС
Возможные ограничения на отдельных АЗС на Кубани носят временный характер