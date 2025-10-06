АЕБ улучшила прогноз по продажам новых легковых авто в России в 2025 году

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) улучшила озвученный в июле прогноз по продажам новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта (LCV) в России в 2025 году до 1,28 миллиона машин с 1,25 миллиона штук, сообщила пресс-служба ассоциации.

Ранее в июле ассоциация ухудшила свой январский прогноз продаж с 1,4 миллиона машин до 1,25 миллиона машин по итогам 2025 года.

"Мы прогнозируем умеренный рост и ожидаем, что в 2025 году будет продано 1 280 000 пассажирских и легких коммерческих автомобилей. Тем не менее данный объем будет ниже результатов прошлого года", - говорится в сообщении.

Как сообщала ассоциация в январе, в 2024 году рынок новых легковых автомобилей и LCV в РФ составил 1 650 658 проданных машин, что на 46% больше показателя годом ранее.

По данным аналитической компании ППК (опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств), которые приводятся в сообщении АЕБ, продажи новых легковых автомобилей и LCV в России по итогам сентября сократились на 20% в годовом выражении и составили 126,6 тысячи штук. За девять месяцев текущего года результат составил 922,4 тысячи штук, что на 23% меньше, чем в январе-сентябре прошлого года.