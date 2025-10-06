Рейтинг@Mail.ru
АЕБ улучшила прогноз по продажам новых легковых авто в России в 2025 году - РИА Новости, 06.10.2025
14:56 06.10.2025
АЕБ улучшила прогноз по продажам новых легковых авто в России в 2025 году
АЕБ улучшила прогноз по продажам новых легковых авто в России в 2025 году - РИА Новости, 06.10.2025
АЕБ улучшила прогноз по продажам новых легковых авто в России в 2025 году
Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) улучшила озвученный в июле прогноз по продажам новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта (LCV) в... РИА Новости, 06.10.2025
авто, россия, экономика
Авто, Россия, Экономика
АЕБ улучшила прогноз по продажам новых легковых авто в России в 2025 году

Продажи новых легковых авто и LCV в России сократились на 20% в сентябре

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкЦех сборки автомобилей "Калина" на "АвтоВАЗе"
Цех сборки автомобилей Калина на АвтоВАЗе - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
Перейти в медиабанк
Цех сборки автомобилей "Калина" на "АвтоВАЗе". Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) улучшила озвученный в июле прогноз по продажам новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта (LCV) в России в 2025 году до 1,28 миллиона машин с 1,25 миллиона штук, сообщила пресс-служба ассоциации.
Ранее в июле ассоциация ухудшила свой январский прогноз продаж с 1,4 миллиона машин до 1,25 миллиона машин по итогам 2025 года.
Автомобили - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Исследование: продажи новых автомобилей в России снизились на 18,6%
4 сентября, 07:07
"Мы прогнозируем умеренный рост и ожидаем, что в 2025 году будет продано 1 280 000 пассажирских и легких коммерческих автомобилей. Тем не менее данный объем будет ниже результатов прошлого года", - говорится в сообщении.
Как сообщала ассоциация в январе, в 2024 году рынок новых легковых автомобилей и LCV в РФ составил 1 650 658 проданных машин, что на 46% больше показателя годом ранее.
По данным аналитической компании ППК (опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств), которые приводятся в сообщении АЕБ, продажи новых легковых автомобилей и LCV в России по итогам сентября сократились на 20% в годовом выражении и составили 126,6 тысячи штук. За девять месяцев текущего года результат составил 922,4 тысячи штук, что на 23% меньше, чем в январе-сентябре прошлого года.
"Если говорить про предстоящий период, то состоявшееся снижение ключевой ставки, пусть даже незначительное, сказалось на росте активности во всех капиталоемких областях, включая автомобильный рынок. Это продолжит и дальше подстегивать рынок продаж в связи с предстоящим закрытием депозитов с высокими ставками, которое очевидно приведет к высвобождению средств у населения", - прокомментировал председатель комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев, чьи слова приводятся в сообщении.
Сборка новых автомобилей на заводе АвтоВАЗ в Тольятти - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Минпромторг заявил о росте продаж новых отечественных автомобилей
4 августа, 14:04
 
