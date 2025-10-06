Рейтинг@Mail.ru
Осужденные за теракт в Челябинской области планировали новые атаки - РИА Новости, 06.10.2025
02:37 06.10.2025
Осужденные за теракт в Челябинской области планировали новые атаки
Осужденные за теракт в Челябинской области планировали новые атаки - РИА Новости, 06.10.2025
Осужденные за теракт в Челябинской области планировали новые атаки
Жители Челябинской области Роман Насрыев и Алексей Нуриев, осужденные на 19 лет по делу о теракте после поджога здания администрации города Бакал, планировали... РИА Новости, 06.10.2025
происшествия, россия, челябинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Россия, Челябинская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Осужденные за теракт в Челябинской области планировали новые атаки

Поджигатели здания администрации в Челябинской области планировали новые атаки

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкНаручники висят на дверной ручке
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в медиабанк
Наручники висят на дверной ручке . Архивное фото
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Жители Челябинской области Роман Насрыев и Алексей Нуриев, осужденные на 19 лет по делу о теракте после поджога здания администрации города Бакал, планировали новые атаки, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что в личной переписке, как установило следствие, фигуранты обсуждали возможность ведения "информационной войны" и "борьбу в подполье". Кроме того, Насрыев и Нуриев намеревались привлечь в свой отряд 100-200 человек, а в случае необходимости хотели принуждать людей присоединиться к их деятельности "под угрозой расстрела". Также Насрыев и Нуриев интересовались партизанской деятельностью, оружием и планировали нанести другие "удары", сообщается в материалах.
Суд - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Завербованного ГУР россиянина осудили за подготовку теракта на Транссибе
24 сентября, 12:11
Как сообщало УФСБ России по Челябинской области, двое мужчин в ночь на 11 октября 2022 года, разбив окно в здании администрации Бакальского городского поселения, где в том числе находится военно-учетный стол, закинули внутрь "коктейль Молотова", возгорание было ликвидировано сторожем. Задержанные оказались участниками рок-группы. Также, по данным СМИ, Нуриев в прошлом был командиром отделения пожарно-спасательной службы МЧС, а Насрыев – сотрудником Росгвардии.
В отношении мужчин было возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 205 УК РФ (Теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору) и по статье 205.3 УК РФ (Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности). В апреле 2023 года суд приговорил обоих к 19 годам колонии, Насрыева лишили спецзвания старшего сержанта полиции в отставке, Нуриева - спецзвания старшины внутренней службы в отставке. Суд решил, что первые 4 года они должны провести в тюрьме, остальное время – в колонии строгого режима.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Троих российских подростков осудили за терроризм
26 августа, 10:10
 
ПроисшествияРоссияЧелябинская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
