Осужденные за теракт в Челябинской области планировали новые атаки

МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Жители Челябинской области Роман Насрыев и Алексей Нуриев, осужденные на 19 лет по делу о теракте после поджога здания администрации города Бакал, планировали новые атаки, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В них указано, что в личной переписке, как установило следствие, фигуранты обсуждали возможность ведения "информационной войны" и "борьбу в подполье". Кроме того, Насрыев и Нуриев намеревались привлечь в свой отряд 100-200 человек, а в случае необходимости хотели принуждать людей присоединиться к их деятельности "под угрозой расстрела". Также Насрыев и Нуриев интересовались партизанской деятельностью, оружием и планировали нанести другие "удары", сообщается в материалах.

Как сообщало УФСБ России по Челябинской области , двое мужчин в ночь на 11 октября 2022 года, разбив окно в здании администрации Бакальского городского поселения, где в том числе находится военно-учетный стол, закинули внутрь "коктейль Молотова", возгорание было ликвидировано сторожем. Задержанные оказались участниками рок-группы. Также, по данным СМИ, Нуриев в прошлом был командиром отделения пожарно-спасательной службы МЧС , а Насрыев – сотрудником Росгвардии