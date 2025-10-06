https://ria.ru/20251006/ataki-2046556516.html
Осужденные за теракт в Челябинской области планировали новые атаки
Осужденные за теракт в Челябинской области планировали новые атаки - РИА Новости, 06.10.2025
Осужденные за теракт в Челябинской области планировали новые атаки
Жители Челябинской области Роман Насрыев и Алексей Нуриев, осужденные на 19 лет по делу о теракте после поджога здания администрации города Бакал, планировали... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T02:37:00+03:00
2025-10-06T02:37:00+03:00
2025-10-06T02:37:00+03:00
происшествия
россия
челябинская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_0:120:3067:1845_1920x0_80_0_0_e0abd492af5db881e68a6035446bbc50.jpg
https://ria.ru/20250924/sud-2043968945.html
https://ria.ru/20250826/podrostki-2037599116.html
россия
челябинская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_ae6c829816c0c378630a80074b1ed1f9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, челябинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Россия, Челябинская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Осужденные за теракт в Челябинской области планировали новые атаки
Поджигатели здания администрации в Челябинской области планировали новые атаки
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Жители Челябинской области Роман Насрыев и Алексей Нуриев, осужденные на 19 лет по делу о теракте после поджога здания администрации города Бакал, планировали новые атаки, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что в личной переписке, как установило следствие, фигуранты обсуждали возможность ведения "информационной войны" и "борьбу в подполье". Кроме того, Насрыев и Нуриев намеревались привлечь в свой отряд 100-200 человек, а в случае необходимости хотели принуждать людей присоединиться к их деятельности "под угрозой расстрела". Также Насрыев и Нуриев интересовались партизанской деятельностью, оружием и планировали нанести другие "удары", сообщается в материалах.
Как сообщало УФСБ России
по Челябинской области
, двое мужчин в ночь на 11 октября 2022 года, разбив окно в здании администрации Бакальского городского поселения, где в том числе находится военно-учетный стол, закинули внутрь "коктейль Молотова", возгорание было ликвидировано сторожем. Задержанные оказались участниками рок-группы. Также, по данным СМИ, Нуриев в прошлом был командиром отделения пожарно-спасательной службы МЧС
, а Насрыев – сотрудником Росгвардии
.
В отношении мужчин было возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 205 УК РФ (Теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору) и по статье 205.3 УК РФ (Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности). В апреле 2023 года суд приговорил обоих к 19 годам колонии, Насрыева лишили спецзвания старшего сержанта полиции в отставке, Нуриева - спецзвания старшины внутренней службы в отставке. Суд решил, что первые 4 года они должны провести в тюрьме, остальное время – в колонии строгого режима.