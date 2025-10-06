В Армении создали департамент европейской интеграции

ЕРЕВАН, 6 окт – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал распоряжение о создании в структуре МИД страны отдельного департамента европейской интеграции, сообщает в понедельник пресс-служба кабмина.
"Путем выделения из департамента по делам Европы создать департамент европейской интеграции, являющийся основным структурным подразделением министерства иностранных дел", - говорится в распоряжении Пашиняна, текст которого размещен на сайте правительства.
Кроме того, принято решение объединить департаменты политического планирования и координации дипломатического функционирования МИД.
Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил в апреле принятый ранее парламентом закон о намерении республики вступить в ЕС, при том, что само объединение не предлагало стране членство. Паруйр Ованнисян, занимавший должность замминистра иностранных дел Армении, заявлял, что принятие законопроекта не является заявкой на вступление в ЕС, а отражает стремление к углублению отношений с объединением.
В январе вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Россия рассматривает обсуждение в Армении законопроекта о вступлении в Евросоюз как начало выхода Еревана из ЕАЭС и будет выстраивать свою экономическую политику в отношении республики с учетом этого обстоятельства.