Рейтинг@Mail.ru
В Армении создали департамент европейской интеграции - РИА Новости, 06.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:56 06.10.2025
https://ria.ru/20251006/armeniya-2046701893.html
В Армении создали департамент европейской интеграции
В Армении создали департамент европейской интеграции - РИА Новости, 06.10.2025
В Армении создали департамент европейской интеграции
Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал распоряжение о создании в структуре МИД страны отдельного департамента европейской интеграции, сообщает в... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T18:56:00+03:00
2025-10-06T18:56:00+03:00
в мире
армения
россия
европа
никол пашинян
ваагн хачатурян
алексей оверчук
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933462072_0:189:3072:1917_1920x0_80_0_0_7b51a673ff20ce328354d8d33eb8fc38.jpg
https://ria.ru/20251004/armeniya-2046421062.html
армения
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933462072_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_e97e28534fdd552f35517c2d72022529.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, россия, европа, никол пашинян, ваагн хачатурян, алексей оверчук, евросоюз, евразийский экономический союз
В мире, Армения, Россия, Европа, Никол Пашинян, Ваагн Хачатурян, Алексей Оверчук, Евросоюз, Евразийский экономический союз
В Армении создали департамент европейской интеграции

Пашинян создал в структуре МИД Армении департамент европейской интеграции

© РИА Новости / Алина Старостина | Перейти в медиабанкВид на город Ереван
Вид на город Ереван - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости / Алина Старостина
Перейти в медиабанк
Вид на город Ереван. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕРЕВАН, 6 окт – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал распоряжение о создании в структуре МИД страны отдельного департамента европейской интеграции, сообщает в понедельник пресс-служба кабмина.
"Путем выделения из департамента по делам Европы создать департамент европейской интеграции, являющийся основным структурным подразделением министерства иностранных дел", - говорится в распоряжении Пашиняна, текст которого размещен на сайте правительства.
Кроме того, принято решение объединить департаменты политического планирования и координации дипломатического функционирования МИД.
Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил в апреле принятый ранее парламентом закон о намерении республики вступить в ЕС, при том, что само объединение не предлагало стране членство. Паруйр Ованнисян, занимавший должность замминистра иностранных дел Армении, заявлял, что принятие законопроекта не является заявкой на вступление в ЕС, а отражает стремление к углублению отношений с объединением.
В январе вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Россия рассматривает обсуждение в Армении законопроекта о вступлении в Евросоюз как начало выхода Еревана из ЕАЭС и будет выстраивать свою экономическую политику в отношении республики с учетом этого обстоятельства.
Глава Ширакской епархии ААЦ архиепископ Микаэл Аджапахян - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Архиепископ Микаэл пообещал быть большей угрозой для властей Армении
4 октября, 21:29
 
В миреАрменияРоссияЕвропаНикол ПашинянВаагн ХачатурянАлексей ОверчукЕвросоюзЕвразийский экономический союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала