Карапетян пообещал превратить Ереван в комфортный мегаполис

ЕРЕВАН, 6 окт – РИА Новости. Находящийся под арестом в Армении владелец компании "Ташир Групп" Самвел Карапетян пообещал реализовать проекты, способные превратить Ереван в комфортный для жизни мегаполис.

По мнению бизнесмена, сегодняшний Ереван по уровню комфорта, экологии, темпам развития и реализуемым программам не соответствует статусу армянской столицы.

"Я не хочу перечислять все проблемы – их, к сожалению, много: от печального архитектурного безвкусия до отсутствия больших парков, от туристической инфраструктуры, не соответствующей городу с тысячелетней историей, до нехватки масштабных программ развития… Основным и ежедневно обсуждаемым показателем развития столицы не должны быть укладка асфальта и закупка автобусов — это не имеет ничего общего с настоящим развитием", - говорится в обращении Карапетяна , опубликованном в соцсети Facebook *.

По его словам, ситуация небезнадежная, и возглавляемое им движение "По-нашему" предложит разнообразные решения различных проблем. "Ереван должен стать образовательным и медицинским центром региона, получить известность благодаря международным университетам и высококачественной медицине. С помощью точных расчетов в сфере урбанистики и крупных инвестиций мы превратим Ереван в город, достойный звания всеармянской столицы — в великолепный мегаполис, одновременно комфортный для жизни и работы", - отметил Карапетян.

Он добавил, что будет разработана программа по плановой модернизации дворов и фасадов зданий на основе лучшего международного опыта. "Доступный и удобный транспорт обеспечит более динамичное движение по городу. Также мы предложим масштабные инвестиционные программы по обновлению жилого фонда столицы и приведению его в соответствие с требованиями XXI века", - отметил Карапетян.

Владельцу компании "Ташир Групп" Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянское руководство несостоятельным. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна , который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви.

Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда " Ташир " - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.