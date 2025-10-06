https://ria.ru/20251006/arest-2046633778.html
Суд в Польше продлил арест подозреваемого в подрыве "Северных потоков"
Суд в Польше продлил арест подозреваемого в подрыве "Северных потоков" - РИА Новости, 06.10.2025
Суд в Польше продлил арест подозреваемого в подрыве "Северных потоков"
Окружной суд Варшавы продлил временный арест подозреваемого в совершении теракта на газопроводе "Северный поток" гражданина Украины Владимира Журавлева, сообщил РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T13:59:00+03:00
2025-10-06T13:59:00+03:00
2025-10-06T14:19:00+03:00
ВАРШАВА, 6 окт – РИА Новости. Окружной суд Варшавы продлил временный арест подозреваемого в совершении теракта на газопроводе "Северный поток" гражданина Украины Владимира Журавлева, сообщил журналистам его адвокат Тимотеуш Папроцкий.
Журавлев был задержан по просьбе властей Германии
в Польше
. На прошлой неделе Окружной суд Варшавы
арестовал его на семь дней. По данным польской прокуратуры, немецкая сторона уже направила в Польшу материалы по подозреваемому, необходимые для исполнения европейского ордера на арест.
"К сожалению, суд принял сторону прокуратуры и продлил арест моего клиента на 40 дней", - сказал адвокат.
Он заявил, что намерен обжаловать решение суда. "В ближайшие дни мы подадим жалобу на решение суда", - пообещал Папроцкий.
В свою очередь, пресс-секретарь Окружного суда Варшавы Анна Пташек сообщила журналистам, что суд решил арестовать Журавлева "так как существует опасение, что он сбежит".
Тем не менее, она отметила, что суд лишь частично удовлетворил ходатайство прокуратуры, которая ходатайствовала об аресте на 100 дней.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу
- "Северном потоке
1" и "Северном потоке 2
" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания
и Швеция
не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России
инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
подчеркивал, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш
в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден
. Позже в Пентагоне
заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя
заявлял, что именно США и Великобритания
препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков"..