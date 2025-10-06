Рейтинг@Mail.ru
Число погибших после схода лавины в Альпах возросло до трех
15:07 06.10.2025
Число погибших после схода лавины в Альпах возросло до трех
Число погибших после схода лавины в Альпах возросло до трех - РИА Новости, 06.10.2025
Число погибших после схода лавины в Альпах возросло до трех
Число альпинистов, погибших после схода лавины в Альпах в Словении, возросло до трех, передает агентство STA. РИА Новости, 06.10.2025
в мире, альпы, словения
В мире, Альпы, Словения
Число погибших после схода лавины в Альпах возросло до трех

STA: число погибших при сходе лавины в Словении альпинистов возросло до трех

Схода лавины в горах
Схода лавины в горах - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© Фото : Police cantonale valaisanne
Схода лавины в горах. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Число альпинистов, погибших после схода лавины в Альпах в Словении, возросло до трех, передает агентство STA.
Агентство Франс Пресс 5 октября передавало, что один альпинист погиб, двое пропали после схода лавины в Альпах в Словении.
"Спасатели обнаружили тела двух других хорватских альпинистов, которые пропали без вести после того, как их унесла лавина", - говорится в сообщении агентства.
По данным STA, альпинисты оказались погребены под снегом.
Виды на Эльбрус с горы Малое Седло - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
Альпинист с травмой ноги застрял на Эльбрусе, сообщили СМИ
28 сентября, 18:18
 
