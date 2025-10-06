https://ria.ru/20251006/alpy-2046651904.html
Число погибших после схода лавины в Альпах возросло до трех
Число погибших после схода лавины в Альпах возросло до трех
Число альпинистов, погибших после схода лавины в Альпах в Словении, возросло до трех, передает агентство STA. РИА Новости, 06.10.2025
Число погибших после схода лавины в Альпах возросло до трех
STA: число погибших при сходе лавины в Словении альпинистов возросло до трех
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Число альпинистов, погибших после схода лавины в Альпах в Словении, возросло до трех, передает агентство STA.
Агентство Франс Пресс 5 октября передавало, что один альпинист погиб, двое пропали после схода лавины в Альпах
в Словении
.
"Спасатели обнаружили тела двух других хорватских альпинистов, которые пропали без вести после того, как их унесла лавина", - говорится в сообщении агентства.
По данным STA, альпинисты оказались погребены под снегом.