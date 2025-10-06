Умерла актриса из сериала "Лучше звоните Солу"

https://ria.ru/20251006/aktrisa-2046685580.html
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Американская актриса Кимберли Эбер Грегори, наиболее известная по ролям в телесериалах "Лучше звоните Солу" и "Завучи", скончалась в возрасте 52 лет, сообщает издание Deadline со ссылкой на публикацию ее мужа, актера Честера Грегори, в соцсети Facebook*.
"Кимберли Эбер Грегори, актриса, наиболее известная по своей новаторской роли в комедии телекомпании HBO
"Завучи", скончалась 3 октября в возрасте 52 лет", - говорится в материале издания.
Причина смерти не сообщается.
Как сообщает Deadline, за свою жизнь актриса успела сняться в таких сериалах, как "Сплетница", "Новый Амстердам", "Закон и порядок", "Бесстыжие", "Теория Большого взрыва", "Анатомия страсти", "Барри" и "Лучше звоните Солу".
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.