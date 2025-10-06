Рейтинг@Mail.ru
Московские аэропорты работают штатно на фоне сильного тумана - РИА Новости, 06.10.2025
11:06 06.10.2025
Московские аэропорты работают штатно на фоне сильного тумана
Московские аэропорты работают штатно на фоне сильного тумана
Аэропорты "Домодедово", "Внуково", "Шереметьево", "Жуковский" работают штатно на фоне сильного тумана в Московском регионе, сообщили РИА Новости в авиагаванях. РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T11:06:00+03:00
2025-10-06T11:06:00+03:00
https://ria.ru/20251006/aeroport-2046588409.html
шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт), евгений тишковец
Шереметьево (аэропорт), Домодедово (аэропорт), Евгений Тишковец
Московские аэропорты работают штатно на фоне сильного тумана

Аэропорты московского авиаузла работают штатно на фоне сильного тумана

© РИА Новости / Евгений Биятов
Терминал B международного аэропорта "Шереметьево"
Терминал B международного аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Терминал B международного аэропорта "Шереметьево". Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Аэропорты "Домодедово", "Внуково", "Шереметьево", "Жуковский" работают штатно на фоне сильного тумана в Московском регионе, сообщили РИА Новости в авиагаванях.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что очаги туманов отмечены в Московском регионе утром в понедельник, видимость местами ухудшилась до 300 метров.
"Аэропорт Домодедово работаем в штатном режиме, вовремя принимая и выпуская воздушные суда. Тем не менее все работники, задействованные в процессе обслуживания как самолетов в 02.49 мск были оповещены о возможной работе в условиях ограниченной видимости - временами туман", - рассказали в авиагавани.
"Международный аэропорт Внуково обеспечивает обслуживание воздушных судов и пассажиров в штатном режиме. Отмен рейсов по метеоусловиям во Внуково нет", - уточнили в аэропорте.
"Аэропорт Шереметьево работает штатно", - заявили в "Шереметьево".
В "Жуковском" добавили, что "текущие метеоусловия не оказывают негативного влияния на работу аэропорта. Обслуживание прибывающих и вылетающих рейсов проходит в штатном режиме".
Самолет авиакомпании S7 в небе - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
В аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля сняли временные ограничения
Шереметьево (аэропорт)Домодедово (аэропорт)Евгений Тишковец
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
