Московские аэропорты работают штатно на фоне сильного тумана

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Аэропорты "Домодедово", "Внуково", "Шереметьево", "Жуковский" работают штатно на фоне сильного тумана в Московском регионе, сообщили РИА Новости в авиагаванях.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что очаги туманов отмечены в Московском регионе утром в понедельник, видимость местами ухудшилась до 300 метров.

"Аэропорт Домодедово работаем в штатном режиме, вовремя принимая и выпуская воздушные суда. Тем не менее все работники, задействованные в процессе обслуживания как самолетов в 02.49 мск были оповещены о возможной работе в условиях ограниченной видимости - временами туман", - рассказали в авиагавани.

"Международный аэропорт Внуково обеспечивает обслуживание воздушных судов и пассажиров в штатном режиме. Отмен рейсов по метеоусловиям во Внуково нет", - уточнили в аэропорте.

"Аэропорт Шереметьево работает штатно", - заявили в "Шереметьево".