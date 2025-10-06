https://ria.ru/20251006/aeroport-2046592662.html
Московские аэропорты работают штатно на фоне сильного тумана
Аэропорты "Домодедово", "Внуково", "Шереметьево", "Жуковский" работают штатно на фоне сильного тумана в Московском регионе, сообщили РИА Новости в авиагаванях. РИА Новости, 06.10.2025
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Аэропорты "Домодедово", "Внуково", "Шереметьево", "Жуковский" работают штатно на фоне сильного тумана в Московском регионе, сообщили РИА Новости в авиагаванях.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец
сообщил РИА Новости, что очаги туманов отмечены в Московском регионе утром в понедельник, видимость местами ухудшилась до 300 метров.
"Аэропорт Домодедово
работаем в штатном режиме, вовремя принимая и выпуская воздушные суда. Тем не менее все работники, задействованные в процессе обслуживания как самолетов в 02.49 мск были оповещены о возможной работе в условиях ограниченной видимости - временами туман", - рассказали в авиагавани.
"Международный аэропорт Внуково обеспечивает обслуживание воздушных судов и пассажиров в штатном режиме. Отмен рейсов по метеоусловиям во Внуково нет", - уточнили в аэропорте.
"Аэропорт Шереметьево
работает штатно", - заявили в "Шереметьево".
В "Жуковском" добавили, что "текущие метеоусловия не оказывают негативного влияния на работу аэропорта. Обслуживание прибывающих и вылетающих рейсов проходит в штатном режиме".