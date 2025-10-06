https://ria.ru/20251006/aeroport-2046588409.html
В аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля сняли временные ограничения
В аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля сняли временные ограничения - РИА Новости, 06.10.2025
В аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля сняли временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля, сообщила Росавиация. РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T10:34:00+03:00
2025-10-06T10:34:00+03:00
2025-10-06T10:34:00+03:00
нижний новгород
ярославль
туношна
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
нижний новгород
ярославль
туношна
В аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля сняли временные ограничения
В аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля сняли ограничения на прием и выпуск