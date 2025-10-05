Запас прочности на исходе. США теряют главный рычаг давления

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости, Надежда Сарапина. Золото снова резко подорожало. На неделе котировки дважды обновляли исторический рекорд. Такого еще не было, а центробанки и частные инвесторы продолжают скупать драгметалл. О причинах ажиотажа и рисках — в материале РИА Новости.

Вертикальная траектория

На нью-йоркской бирже Comex несколько дней назад биржевая цена золота впервые в истории превысила 3900 долларов за тройскую унцию. Рост продолжился, доходило до 3917. В целом прибавка за месяц — 11% и почти 48 с января.

"Долгосрочный повышающий тренд возобновился в 2024-м, а ожидания снижения ставок в США запустили новый цикл", — объясняет начальник отдела исследований инвестиционных стратегий "Альфа-Форекс" Спартак Соболев.

Помимо этого и общих геополитических рисков, сказались высокая неопределенность с американским бюджетом, падение индекса доллара, добавляет экономист и топ-менеджер в области финансовых коммуникаций Андрей Лобода. "Драгметалл активно отыгрывает роль защитного актива в момент, когда инвесторы очень нуждаются в "тихой гавани" для капитала. Текущая стоимость — это прежде всего следствие запредельной тревожности финансовых рынков", — отмечает он.

Подорожала и платина — в сентябре на 16,9%. Частично это коррелирует с золотом, поскольку оба металла воспринимаются как защитные активы. Но платина сильнее зависит от промышленного спроса, особенно в автопроме и химической отрасли. Поэтому тут все умереннее по сравнению с золотом, уточняет Лобода.

Совокупность факторов

Только геополитической напряженности для столь взрывного роста котировок действительно недостаточно, соглашается инвестиционный советник в реестре ЦБ России Юлия Кузнецова. "Сильно влияет монетарная политика центробанков: долгое время ключевые ставки были высокими, что делало депозиты крайне привлекательными и сдерживало золото. Сейчас рынок ожидает от регуляторов смягчения денежно-кредитной политики (ДКП)", — говорит она.

Кроме того, высокая долговая нагрузка во многих странах усиливает опасения дефолтов и общей финансовой нестабильности — это также стимулирует переход на страховые активы, в том числе золото. Замедление экономики, усиление рисков стагнации и рецессии, особенно на Западе, снижают доходность акций и облигаций, делая их менее привлекательными для инвестиций.

Плюс ослабление доверия к доллару. Скупка золота центробанками для диверсификации резервов и снижения зависимости от американской валюты создает постоянный спрос, который поддерживает цены.

"Наконец современные рынки мгновенно реагируют на информационные потоки. Тревожные настроения разлетаются быстро, и трейдеры тут же переключаются в "безопасный режим", — заключает эксперт.

Откат неизбежен

С другой стороны, Соболев указывает на спекулятивную составляющую. "Как правило, такие движения цен непродолжительны и завершаются резкой коррекцией", — подчеркивает он. По его мнению, наиболее вероятен итоговый коридор в 3650-3700 долларов.

Лобода предсказывает коррекцию на 100-150 долларов — при условии стабилизации макроэкономических данных США. Впрочем, в отличие от прежних периодов политической турбулентности, сейчас золото опирается и на реальную перспективу серьезного уменьшения ключевых ставок ФРС. Это и объясняет рекорды. При агрессивном смягчении ДКП драгметалл способен закрепиться в диапазоне 4000-4100 за унцию.

Базовый сценарий: подъем до 4000-4200 до конца года с промежуточными откатами, указывает Кузнецова. Но удержаться на уровне больше 4000 без очень сильного внешнего толчка трудно.

Последствия неоднозначные, предупреждают эксперты. С одной стороны, центробанки за счет повышения стоимости резервов сумеют сбалансировать накопленную долговую нагрузку и сгладить негатив в экономике при надвигающейся рецессии, отмечает Соболев. С другой — для мировой экономики столь высокие котировки означают рост издержек ювелирной отрасли и замедление спроса развивающихся стран.

Кроме того, подчеркивает Кузнецова, из-за инфляционных ожиданий и опасений девальвации валют банки могут притормозить кредитование, ужесточив требования к клиентам, что негативно скажется на экономическом росте.