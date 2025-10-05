Рейтинг@Mail.ru
08:00 05.10.2025
Запас прочности на исходе. США теряют главный рычаг давления
Запас прочности на исходе. США теряют главный рычаг давления
США, Федеральная резервная система США, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Золото, Доллар, Инвестиции
США, Федеральная резервная система США, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Золото, Доллар, Инвестиции

Запас прочности на исходе. США теряют главный рычаг давления

© AP Photo / Peter Morgan Люди проходят мимо Нью-Йоркской фондовой биржи в Нью-Йорке
© AP Photo / Peter Morgan
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости, Надежда Сарапина. Золото снова резко подорожало. На неделе котировки дважды обновляли исторический рекорд. Такого еще не было, а центробанки и частные инвесторы продолжают скупать драгметалл. О причинах ажиотажа и рисках — в материале РИА Новости.

Вертикальная траектория

На нью-йоркской бирже Comex несколько дней назад биржевая цена золота впервые в истории превысила 3900 долларов за тройскую унцию. Рост продолжился, доходило до 3917. В целом прибавка за месяц — 11% и почти 48 с января.
"Долгосрочный повышающий тренд возобновился в 2024-м, а ожидания снижения ставок в США запустили новый цикл", — объясняет начальник отдела исследований инвестиционных стратегий "Альфа-Форекс" Спартак Соболев.
© Getty Images / FRAME STUDIO Золотые слитки
Помимо этого и общих геополитических рисков, сказались высокая неопределенность с американским бюджетом, падение индекса доллара, добавляет экономист и топ-менеджер в области финансовых коммуникаций Андрей Лобода. "Драгметалл активно отыгрывает роль защитного актива в момент, когда инвесторы очень нуждаются в "тихой гавани" для капитала. Текущая стоимость — это прежде всего следствие запредельной тревожности финансовых рынков", — отмечает он.
Подорожала и платина — в сентябре на 16,9%. Частично это коррелирует с золотом, поскольку оба металла воспринимаются как защитные активы. Но платина сильнее зависит от промышленного спроса, особенно в автопроме и химической отрасли. Поэтому тут все умереннее по сравнению с золотом, уточняет Лобода.
Горно-обогатительный комбинат АО ПАВЛИК - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
Стратегия сработала. Россия получила больше, чем ожидала
13 сентября, 08:00

Совокупность факторов

Только геополитической напряженности для столь взрывного роста котировок действительно недостаточно, соглашается инвестиционный советник в реестре ЦБ России Юлия Кузнецова. "Сильно влияет монетарная политика центробанков: долгое время ключевые ставки были высокими, что делало депозиты крайне привлекательными и сдерживало золото. Сейчас рынок ожидает от регуляторов смягчения денежно-кредитной политики (ДКП)", — говорит она.
Кроме того, высокая долговая нагрузка во многих странах усиливает опасения дефолтов и общей финансовой нестабильности — это также стимулирует переход на страховые активы, в том числе золото. Замедление экономики, усиление рисков стагнации и рецессии, особенно на Западе, снижают доходность акций и облигаций, делая их менее привлекательными для инвестиций.
© AP Photo / Richard Drew Трейдер на Нью-Йоркской фондовой бирже
Плюс ослабление доверия к доллару. Скупка золота центробанками для диверсификации резервов и снижения зависимости от американской валюты создает постоянный спрос, который поддерживает цены.
"Наконец современные рынки мгновенно реагируют на информационные потоки. Тревожные настроения разлетаются быстро, и трейдеры тут же переключаются в "безопасный режим", — заключает эксперт.

Откат неизбежен

С другой стороны, Соболев указывает на спекулятивную составляющую. "Как правило, такие движения цен непродолжительны и завершаются резкой коррекцией", — подчеркивает он. По его мнению, наиболее вероятен итоговый коридор в 3650-3700 долларов.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
"Начало хаоса". ЕС сделал неуклюжий реверанс в сторону России
24 сентября, 08:00
Лобода предсказывает коррекцию на 100-150 долларов — при условии стабилизации макроэкономических данных США. Впрочем, в отличие от прежних периодов политической турбулентности, сейчас золото опирается и на реальную перспективу серьезного уменьшения ключевых ставок ФРС. Это и объясняет рекорды. При агрессивном смягчении ДКП драгметалл способен закрепиться в диапазоне 4000-4100 за унцию.
Базовый сценарий: подъем до 4000-4200 до конца года с промежуточными откатами, указывает Кузнецова. Но удержаться на уровне больше 4000 без очень сильного внешнего толчка трудно.
Последствия неоднозначные, предупреждают эксперты. С одной стороны, центробанки за счет повышения стоимости резервов сумеют сбалансировать накопленную долговую нагрузку и сгладить негатив в экономике при надвигающейся рецессии, отмечает Соболев. С другой — для мировой экономики столь высокие котировки означают рост издержек ювелирной отрасли и замедление спроса развивающихся стран.
© AP Photo / Patrick Semansky Федеральная резервная система (ФРС) США
Кроме того, подчеркивает Кузнецова, из-за инфляционных ожиданий и опасений девальвации валют банки могут притормозить кредитование, ужесточив требования к клиентам, что негативно скажется на экономическом росте.
Режим "консервации средств" чреват оттоком капитала, в том числе из реального сектора. Это ударит по ВВП, особенно в развивающихся странах, поэтому аналитики считают откат цен на золото более вероятным, чем их бесконтрольный рост.
 
